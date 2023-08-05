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新北兒藝節6主題「怪獸樂園」今開園 紙風車愛虎首演

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
紙風車劇團《武松愛老虎》結合其他表演團隊精采片段演出。圖／新北文化局提供
紙風車劇團《武松愛老虎》結合其他表演團隊精采片段演出。圖／新北文化局提供

2023新北市兒童藝術節今天下午4時起，在新北市市民廣場、板橋區重慶路行人徒步區登場，今年以怪獸樂園為主題布置6大主題遊樂區，今晚間7時市長侯友宜偕同開幕演出的兒童劇天團「紙風車劇團」愛虎，一起啟動樂園摩天輪裝置，象徵怪獸樂園正式開園。

新北市舉辦兒童藝術節迄今第15年，已累積580萬參加人次，今年以「怪獸樂園」為題，今起至13日於新北市市民廣場化身為超大型怪獸彩色樂園，帶小朋友在玩樂中認識色彩，至13日每日下午4時至9時開放。

6大場域包括奇幻舞台、探險園區、FUN小島、彩色園區、魔幻世界、馬戲園區，囊括表演節目、藝術裝置、互動體驗、電影欣賞等活動，卡牌挑戰任務將不定期出現樂園中，讓小朋友挑戰蒐集45款卡牌。

文化局長張䕒育表示，今年兒藝節也與遠雄文教公益基金會、育秀教育基金會攜手合作推出體驗活動，場域上除新北市市民廣場、板橋區重慶路行人徒步區外，文化局所屬各藝文中心與博物館，同步推出兒藝節系列主題體驗活動。

今晚7時30分，新北市民廣場舞台將首先上演《武松愛老虎》，由紙風車劇團帶來《武松愛老虎暨愛虎大遊行》，讓每位小朋友可以與萌虎盡情玩樂遊行，透過演出傳遞保育動物概念寓教於樂。

紙風車 文化局

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