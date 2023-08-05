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新北活化閒置營區 選定4處開發

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
汐止保長坑營區現為消防局訓練中心。圖／新北城鄉局提供
汐止保長坑營區現為消防局訓練中心。圖／新北城鄉局提供

多年來國家推動精兵制，役期也縮短，許多營區荒廢。新北市府與國防部軍備局合作盤點轄內軍事用地活化，選定板橋營區、板橋浮洲新橋營區、中和天山東營區及汐止保長坑營區4處共2.52公頃低度利用土地，變更都市計畫。市府規畫公園、機關及產業用地，盼提高環境品質、帶動產業轉型。有議員建議，汐止缺少親子空間，地方期待增設公園，但不缺工業區。

汐止保長坑營區位於保長國小西側，現況為消防局訓練中心，為回應地區長期缺乏公共開放空間需求，此次劃設面積約0.16公頃公園用地，以提高休憩活動環境品質。另配合大汐止經貿園區計畫等產業發展政策，劃設1.5公頃乙種工業區，未來將由中央地方合作招商開發。

市議員張錦豪認為，汐止保長坑營區靠近基隆，因產業需求而貨櫃業及倉儲業者林立，長期以來缺乏綠地及友善親子空間，如能增設公園綠地才是地方期待，但大同路三段實在不缺工業區。

汐止保安里長蘇忠吉指出，地方都很希望有里民活動中心跟公園綠地，但此次規劃0.16公頃規模偏小，加上未來捷運會經過此處，停車空間不足，若要做工業區，還是希望設置地下停車空間，地方也樂觀其成。

板橋營區則位處新板特區精華地帶，面積約0.07公頃，現況為簡易綠美化空間，未來將由市府消防局新板分隊進駐，藉完善備勤訓練空間，提高市中心防救災能量，以因應極端氣候。

另板橋浮洲新橋營區鄰近合宜住宅，面積約0.29公頃，現況為國軍福利站板橋分站，未來將由新聞局結合台灣藝術大學相關資源及人才，規劃文創影視基地及相關公共設施。

市議員劉美芳表示，對活化樂觀其成，除了台藝大外，應該跟大觀國中一條線，國小國中就開始做相關教育，人才培育上也會更完整。

中和天山東營區面積約0.5公頃，鄰近捷運秀朗橋站，將由國防部軍備局分回住宅區活化利用，相關收益將納入「國軍營舍及設施改建基金」保管及運用，以因應國家各項重大政經建設，充實國防戰備任務需要。

汐止 議員

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