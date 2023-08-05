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颱風過後環境待清 北部多處景點、公共浴池暫未開放

聯合報／ 記者楊正海陳敬丰／連線報導
北投前山公園男女公共浴室溫泉，即起暫停使用。圖／北市公園處提供
北投前山公園男女公共浴室溫泉，即起暫停使用。圖／北市公園處提供

中颱卡努逐漸遠離，但北部許多景點仍未開放，東北角風管處表示，受到外圍環流影響，周邊海域仍有長浪，龜山島將繼續封島到8月6日；北市北投的前山公園男女公共浴室溫泉深受民眾喜愛，但卡努颱風過後，水質渾濁變黑，市府公園處為顧及使用衛生，即日起暫時停止使用，待水源源頭澄淨水清後，再行開放。

東北角風管處指出，龜山島周邊海域持續有長浪湧上碼頭，且受到卡努颱風襲擊，南北岸2座碼頭都有大量淤積堵住通道，設施步道也有積水，諸多環境災損等待清理修復，故延續封島2天至8月6日，7日將視修復進度決定是否開放。

林業署宜蘭分署表示，太平山國家森林遊樂區自8月2日預警性休園至今，人員巡視、整備園區內環境與各項設施後，今天上午8時恢復開園，蹦蹦車首班車10時半發車，原太平山俱樂部首場導覽為9時50分。

北市公園處則指出，位於前山公園的男女公共浴室水源上游因雨量豐沛，造成水質渾濁，進而導致下游溫泉水質變黑，為了顧及使用民眾的身體健康，即日起暫時停止開放。

公園處指出，預計雨停後過兩天水源源頭澄淨水清後再開放，重新開放日期除可於公園處網頁最新消息內查詢公告外，民眾上山前亦可撥打花卉中心電話洽詢浴室是否開放。

卡努颱風 水質 浴室

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