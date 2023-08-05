北市成功市場改建 審計部：影響營運時程

北市成功市場改建案，工程延宕一波三折，審計部報告又點出，設計過程未查地下停車場車道出入口設計位置，與規畫設置中繼市場部分區域重疊，致攤商遷入新建市場後，須等中繼市場拆除及停車場車道出入口完成施作，始能順利營運，影響攤商營運時程。

北市市場處指出， 地下停車場車道出入口設計位置，為減輕攤商對於營業安全疑慮，因此已調整工法，這部分仍會加強溝通協調，以減少工程變更設計及工期展延情形。

成功市場改建108年5月20日決標、同年7月29日開工，期間經2度追加預算，經費達11億6552萬餘元，審計報告也指出，新工處未妥善考量本工程原地改建工期甚長、須經攤商兩階段安置及搬遷等特性，妥適訂定合理工程預算及物價指數條款，歷經6次招標始決標，嚴重影響市場改建執行期程。

報告指出，成功市場改建工程，設計成果審查未臻周妥，工程採購多次流標，且未盱衡服務對象需求致須辦理變更設計及耽延計畫期程，請台北市政府檢討改善。

攤商指出，因成功改建後市場採「半地下化」，很多攤商原以為有一半市場在地上層、另一半在地下，但發現市場全在地下，消費者不好行動，憂心未來生意會大受影響，這是目前攤商最關心的事。

市議員簡舒培指出，停車場出入口規畫設計不仔細，凸顯前市長柯文哲任內早上7點半開晨會、每天嗡嗡嗡，就在瞎忙，連這麼基本的東西都會搞錯，浪費時間，讓工期、預算追加，所稱的都破功。