聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市成功市場改建 審計部：影響營運時程

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
審計部報告指出，成功市場設計過程未查地下停車場車道出入口設計位置，與規畫設置中繼市場部分區域重疊。本報資料照片
審計部報告指出，成功市場設計過程未查地下停車場車道出入口設計位置，與規畫設置中繼市場部分區域重疊。本報資料照片

北市成功市場改建案，工程延宕一波三折，審計部報告又點出，設計過程未查地下停車場車道出入口設計位置，與規畫設置中繼市場部分區域重疊，致攤商遷入新建市場後，須等中繼市場拆除及停車場車道出入口完成施作，始能順利營運，影響攤商營運時程。

北市市場處指出， 地下停車場車道出入口設計位置，為減輕攤商對於營業安全疑慮，因此已調整工法，這部分仍會加強溝通協調，以減少工程變更設計及工期展延情形。

成功市場改建108年5月20日決標、同年7月29日開工，期間經2度追加預算，經費達11億6552萬餘元，審計報告也指出，新工處未妥善考量本工程原地改建工期甚長、須經攤商兩階段安置及搬遷等特性，妥適訂定合理工程預算及物價指數條款，歷經6次招標始決標，嚴重影響市場改建執行期程。

報告指出，成功市場改建工程，設計成果審查未臻周妥，工程採購多次流標，且未盱衡服務對象需求致須辦理變更設計及耽延計畫期程，請台北市政府檢討改善。

攤商指出，因成功改建後市場採「半地下化」，很多攤商原以為有一半市場在地上層、另一半在地下，但發現市場全在地下，消費者不好行動，憂心未來生意會大受影響，這是目前攤商最關心的事。

市議員簡舒培指出，停車場出入口規畫設計不仔細，凸顯前市長柯文哲任內早上7點半開晨會、每天嗡嗡嗡，就在瞎忙，連這麼基本的東西都會搞錯，浪費時間，讓工期、預算追加，所稱的都破功。

停車場 車道

延伸閱讀

營建署：持續精進300億租金補貼計畫 戶數創新高

成功市場改建被審計部點名缺失 簡舒培轟柯文哲草包

審計部：租屋黑市現象 致中央地方租金補貼執行率低

中市9.8萬人無自來水可用六都最高 中市府：持續爭取中央補助

相關新聞

中央留錢坑 北市「資收大軍」計畫無奈喊卡

環保署2017年起推動「資收大軍」計畫，補助北市「幸福有里資收站」人力、薪資，中央初期全額補助、近年金額漸減，使北市府自...

北市成功市場改建 審計部：影響營運時程

北市成功市場改建案，工程延宕一波三折，審計部報告又點出，設計過程未查地下停車場車道出入口設計位置，與規畫設置中繼市場部分...

颱風過後環境待清 北部多處景點、公共浴池暫未開放

中颱卡努逐漸遠離，但北部許多景點仍未開放，東北角風管處表示，受到外圍環流影響，周邊海域仍有長浪，龜山島將繼續封島到8月6...

新北活化閒置營區 選定4處開發

多年來國家推動精兵制，役期也縮短，許多營區荒廢。新北市府與國防部軍備局合作盤點轄內軍事用地活化，選定板橋營區、板橋浮洲新...

新北兒藝節6主題「怪獸樂園」今開園 紙風車愛虎首演

2023新北市兒童藝術節今天下午4時起，在新北市市民廣場、板橋區重慶路行人徒步區登場，今年以怪獸樂園為主題布置6大主題遊...

「行動柑仔店」到八里 身障院生體驗購物趣

新北市立八里愛心教養院的院生多屬重度及極重度障礙者，需透過輔具協助行動，日前一輛「行動柑仔店」出現在教養院門口，志工阿姨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦