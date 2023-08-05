中央留錢坑 北市「資收大軍」計畫無奈喊卡

環保署2017年起推動「資收大軍」計畫，補助北市「幸福有里資收站」人力、薪資，中央初期全額補助、近年金額漸減，使北市府自籌款年年增加，恐成為「錢坑」；北市環保局考量市府財政負擔更沉重，決定明年起原則性停辦，並轉型其他獎勵計畫，但里長及民代仍盼望續辦，讓「資收大軍」深入各里巷弄。

中央補助各縣市雇用資收個體戶幫清潔隊及社區分類，每里最多6位、每月工時上限25小時且以基本工資計算時薪，直至2019年逐步縮小規模，緩衝轉型成「資收關懷計畫」，以高於市價補貼照顧中低收入戶個體業者，逐年取代資收大軍計畫。

環保署剛開始兩年全額補助為657萬、1781萬元，第3年略減3％仍有1866萬，北市府因此加入48萬自籌款，隔年起北市負擔比率竟從51%起跳，逐年攀升至今年78%，中央縮減經費剩479萬，地方卻要自籌1698萬元，僅次去年72%、2073萬。

北市環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，北市府自籌款愈來愈高，財政負擔愈趨沉重，恐排擠其他環保措施預算，「完全不符合效益」，若比照往年規模，光是人事費用，每年就高達3000萬元，還不含每人勞健保費用，以及一年再花5、600萬元採購給民眾兌換的物資。

林鈺惠觀察，有意參與的里數不減反增，目前456里已有182里加入，近期還有里要參加。有鑒於中央補助愈來愈少，今年依環保局年度預算編列1600萬元並搭配中央預算，決定縮小規模每里最多5人、執行期間從6個月縮為4個月。

林鈺惠表示，6月13日已發文給各里辦公室，原則上明年起停辦資收大軍及幸福有里資收站，將規畫轉型類似獎勵計畫，以鼓勵有意繼續參與的里。

士林東山里長陳文賢認為，持續推動資收大軍幫幸福有里資收站處理資收，創造市府與地方雙贏，清潔隊打掃環境主要為大馬路，資收大軍可深入巷弄清潔、巡視里內角落，幸福有里資收站可養成里民資收分類習慣。

議員詹為元認為，北市是有能力用自籌款維持此項目，以2022年166里、6個月、6人、自籌款逾2073萬計算，每人每月可領3469元，雖比原有中央補助方案，減少千餘元，只要里辦公室可接受，仍是最好折衷方案。