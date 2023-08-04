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遭駭客入侵賣女用包包 瑞芳區公所改創新粉專

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
瑞芳區公所請民眾認清新的粉專，有寫「瑞氣綿延，芳華再現」八個字才是真的粉專。圖／取自瑞芳區公所粉專。
瑞芳區公所請民眾認清新的粉專，有寫「瑞氣綿延，芳華再現」八個字才是真的粉專。圖／取自瑞芳區公所粉專。

新北瑞芳區公所粉絲專頁疑遭駭客入侵，管理員權限被移除，名稱被改成英文，還貼很多女用手提包照片，多次向臉書反映無效，決定忍痛放棄，改創新粉絲頁與民眾互動。

近日有很多民眾發現，原瑞芳區公所粉絲專頁不是貼區公所的活動照片，而是貼了很多女用手提包的照片，還有很多不明英文的圖像，懷疑被駭。經查，7月中下旬管理員就無法登入，8月1日粉絲專頁名稱被改。

新北市瑞芳區公所重新創立了一個粉絲專頁，並在新粉專說明，因不明原因，原先的粉絲專頁管理員權限被移除，經多次與臉書反映及聯繫未果，為維護與民眾及時溝通及訊息傳遞的管道，於是忍痛放棄原先粉絲專頁，請民眾需要洽詢相關業務或疑問，上新粉絲專頁聯繫查詢。

瑞芳區公所說，請民眾先取消追蹤舊版新北市瑞芳區公所，改追蹤新的粉絲專頁。

瑞芳區公所秘書室主任黎俊廷今晚受訪表示，已經有跟臉書聯繫希望奪回舊粉絲專頁的權限，但目前還沒有結果，因此先創一個新的粉專比較快，新的活動及相關宣導都會貼在新粉專。請民眾認清新的粉專有寫「瑞氣綿延，芳華再現」八個字才是真的粉專。

粉絲 瑞芳 駭客 新北

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