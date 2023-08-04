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淡水宮廟遶境引起民怨 公所檢討會避免類似再發生

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水宮廟皇極玄元宮平安遶境慶典，事後卻引來在地居民的不滿，淡水區公所召開遶境檢討會，希望在下次有相關活動前能夠做事前的管控及有效避免問題發生。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水宮廟皇極玄元宮平安遶境慶典，事後卻引來在地居民的不滿，淡水區公所召開遶境檢討會，希望在下次有相關活動前能夠做事前的管控及有效避免問題發生。 圖／紅樹林有線電視提供

上個月底29日及30日淡水宮廟皇極玄元宮舉辦建宮10週年平安遶境慶典，事後卻引來在地居民的不滿，臉書社群網路上滿滿的危險施放煙火及事後滿地的垃圾，民怨炸鍋，對此淡水區公所邀集相關單位，還有廟方代表，召開遶境檢討會，希望在下次有相關活動前能夠做事前的管控及有效避免問題發生。

淡水區長巫宗仁表示，對於民間信仰遶境活動政府都予以尊重，公所對於宮廟遶境並沒有准駁權，只能轉送相關單位做申報，對於這次遶境產生的問題，經過這次檢討會，對於相關權責單位，包括警分局道路交通與秩序，消防局炮竹燃放管理，環保局垃圾清理裁罰等等，希望在下次有相關活動前能夠做事前的管控及有效避免問題發生。

對此廟方代表在檢討會上，向大家喊冤說，他們廟方在事後也派出許多的志工進行街道清理及打掃工作，將這些垃圾清理乾淨，雖然對於里長造成極大困擾感到抱歉，但並不是網路所說的他們什麼都沒做。

但看在市民眼中卻造成當天許多的困擾，或是在輕軌列車旁這樣的場景也讓新北捷運公司認為有影響列車行車安全，這些可能都是主辦單位必需考慮進去的重點，里長也希望對於這類型的活動，能夠有更好的法則規範，避免類似情況再度發生。

遶境 淡水 民間信仰

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