汐止南陽街路面破損凹陷難行 刨除重鋪完成變平坦

汐止區南陽大橋車流量很大，鄰近工業區大車進出頻繁，時間一久路況很差，路面嚴重凹陷不平，對於行經的汽、機車來說很危險，而在新北市議員廖先翔的爭取下，現在刨除重鋪完成，路面變平坦，行車更安全。

新北市議員廖先翔表示，南陽街是工業區，但也是社后地區通往大同路往南港方向的替代道路，在上下班或是平常也有很多民眾會走南陽街到大同路去銜接南港，就有很多人在反應路面嚴重不平，也有機車族載著小孩子上學經過時也是相當危險，所以，在今年初就辦理會勘，希望公所針對南陽街不要再像過去方正刨鋪的方式，東一塊西一塊，希望能做大規模的鋪設，不要是拼布式的修鋪，造成更多界面的不平。

廖先翔表示，這次很感謝汐止區公所的協助，今年度編列了500萬的預算，大概從大同路南陽橋頭往後延伸500公尺，過了環河街一帶，工程已經在前一兩天的六日夜間施作完成，現在道路非常平整，也希望後續能夠逐年逐段，將道路環境變的更舒適，讓用路人行車更安全。