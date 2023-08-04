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三芝日照中心快樂學習 身心障礙者學習生活自理

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
新生活社會福利發展促進會辦理的三芝日照中心，安排了多元化的課程，讓身心障礙者從中學習生活經驗。 圖／紅樹林有線電視提供
新生活社會福利發展促進會辦理的三芝日照中心，安排了多元化的課程，讓身心障礙者從中學習生活經驗。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝區由新生活社會福利發展促進會辦理的三芝日照中心，有許多北海岸的身心障礙朋友在這裡快樂學習、充實活動，主要要培養身心障礙朋友的生活自理能力，並且安排了多元化的課程，讓身心障礙者從中學習生活經驗。

新生活社會福利發展促進會家資社工主任林宥菁指出，由新生活社會福利發展促進會辦理的三芝日照中心，主要參與對象為18到64歲持有身心障礙手冊的族群，在這裡為身心障礙朋友規劃了一系列的課程，讓他們能夠從中學習生活經驗進而生活自理。甚至還有多元的才藝課程，手作或是音樂的響宴，藉以陶冶身心。

主任林宥菁再表示，日照課程相當多元，有靜態的手作課程，也有動態的肢體律動課程，還有生活小家電的使用教學搭配簡單的烹飪課程，讓身心障礙朋友從這些課程中學習生活自理，並且也透過具有藝術性的課堂，讓身心舒壓。此外，為了讓身心障礙朋友得到更完善的照顧，新生活社會福利發展促進會也會定期辦理中心教保員或是志工的增能課程，期待透過照顧者的增能與成長，讓在日照中心的身心障礙朋友能夠有更好、更舒適的學習環境。

主任 才藝 社工

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