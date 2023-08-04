成功市場改建被審計部點名缺失 簡舒培轟柯文哲草包

台北市成功市場改建工程一波三折，審計部報告中，點出設計過程未查察地下停車場車道出入口設計位置，與規畫設置中繼市場部分區域重疊，將致攤商遷入新建市場後，須等中繼市場拆除及停車場車道出入口完成施作，始能順利營運，影響營運時程。議員簡舒培批評前市長柯文哲「就是個草包」，什麼都不懂。

北市市場處指出， 地下停車場車道出入口設計位置，為減輕攤商對於營業安全疑慮，因此已調整工法，這部分仍會加強溝通協調，以減少工程變更設計及工期展延情形。

成功市場改建108年5月20日決標、同年7月29日開工，期間經2度追加預算，經費達11億6552萬餘元，審計報告中除了指出新建市場地下停車場車道出入口設計位置的問題，也指新工處未妥善考量本工程原地改建工期甚長、須經攤商兩階段安置及搬遷等特性，妥適訂定合理工程預算及物價指數條款，歷經6次招標始決標，嚴重影響市場改建執行期程。

審計報告中直指成功市場改建工程，設計成果審查未臻周妥，工程採購多次流標，且未盱衡服務對象需求致須辦理變更設計及耽延計畫期程，請台北市政府檢討改善。

攤商指出，因成功改建後市場採「半地下化」，很多攤商原以為有一半市場在地上層、另一半在地下，但發現市場全在地下，消費者不好行動，憂心未來生意會大受影響，這是目前攤商最關心的事。

市議員簡舒培指出，停車場出入口規畫設計不仔細，凸顯前市長柯文哲任內早上7點半開晨會、每天嗡嗡嗡，就在瞎忙，連這麼基本的東西都會搞錯，浪費時間，讓工期、預算追加，柯文哲所稱的都破功。

簡舒培說，6次流標也是，就像審計報告中被指沒有溝通好，因為很多需求，在早期初步規畫沒有做，商攤的需求在工程發包前要確認好，但柯文哲就是很鴨霸「我說了算」都沒有溝通，等後來再把需求做調整，全部就要重來，工期就被拖到，以致一直流標、預算一直追加。「柯文哲就是個草包，什麼都不懂，只想當皇帝。」