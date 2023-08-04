行動柑仔店來了 身障生拄拐杖「拿特製百元券」買零食
新北市立八里愛心教養院的院生多屬重度及極重度障礙者，常需透過輔具協助行動，日前一輛「行動柑仔店」出現在教養院門口，志工阿姨熱心地吆喝「來哦，泡麵30元，飲料20元」，院生拄拐杖、坐輪椅，同時手中拿著特製的百元購物券，挑選喜愛的零食。
台灣環保協會贊助的「行動柑仔店」，日前專程開車上山，為八里愛心教養院院生舉辦購物趣活動，院生在愛心會志工陪伴下購物。由於許多院生屬於重度及極重度障礙，平時難以上街購物，很少可以看到充滿零食的場景，也顯得非常興奮。
「小藍」（化名）今年15歲，就讀新北特殊教育學校一年級，由於肢體嚴重萎縮，需透過輔具協助行動，當他拄著助行器下樓看到行動購物車，非常開心，並在志工協助下，開心地指著泡麵、餅乾與飲料。小藍買完還禮貌地從購物袋中拿出商品，向扮演老闆的志工道謝，也因此多獲一罐蘆筍汁當獎勵。
台灣環保協會理事長李淑津表示，此次活動為佰元愛心會基金支付，會長楊詠婷也同行陪伴，並號召愛心志工來院陪伴購物，看到行動車內的物品一掃而空，換得一群院生滿足的笑容，非常感動，下次要準備更多的商品。
新北市立八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，感謝台灣環保協會及佰元愛心會所有志工夥伴的贊助與陪伴，為了讓院生們感受買賣過程中的互動，社工還特別製作百元購物券，不僅可以體驗購物的樂趣，也讓院生將平時課程所學錢幣，與購物認知等常識，轉為實作，以增加生活自理能力。
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