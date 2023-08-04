行動柑仔店來了 身障生拄拐杖「拿特製百元券」買零食

新北市立八里愛心教養院的院生多屬重度及極重度障礙者，常需透過輔具協助行動，日前一輛「行動柑仔店」出現在教養院門口，志工阿姨熱心地吆喝「來哦，泡麵30元，飲料20元」，院生拄拐杖、坐輪椅，同時手中拿著特製的百元購物券，挑選喜愛的零食。

台灣環保協會贊助的「行動柑仔店」，日前專程開車上山，為八里愛心教養院院生舉辦購物趣活動，院生在愛心會志工陪伴下購物。由於許多院生屬於重度及極重度障礙，平時難以上街購物，很少可以看到充滿零食的場景，也顯得非常興奮。

「小藍」（化名）今年15歲，就讀新北特殊教育學校一年級，由於肢體嚴重萎縮，需透過輔具協助行動，當他拄著助行器下樓看到行動購物車，非常開心，並在志工協助下，開心地指著泡麵、餅乾與飲料。小藍買完還禮貌地從購物袋中拿出商品，向扮演老闆的志工道謝，也因此多獲一罐蘆筍汁當獎勵。

台灣環保協會理事長李淑津表示，此次活動為佰元愛心會基金支付，會長楊詠婷也同行陪伴，並號召愛心志工來院陪伴購物，看到行動車內的物品一掃而空，換得一群院生滿足的笑容，非常感動，下次要準備更多的商品。