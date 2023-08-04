中央又留「錢坑」給地方…自籌款年年增加 北市資收大軍無奈喊卡

環保署2017年起推動資收大軍計畫，補助北市幸福有里資收站人力薪資，然而中央初期全額補助、近年金額漸減，使得北市府自籌款年年增加，今年中央僅補助479萬元，北市卻要負擔1698萬元。北市環保局考量補助財源漸少，使市府財政負擔更沈重，決定明年起原則性停辦，並轉型其他獎勵計劃。

中央補助各縣市政府雇用資收個體戶協助清潔隊及社區分類，每個里最多6位、每月工時上限25小時且以基本工資計算時薪，直至2019年逐步縮小規模，緩衝轉型成「資收關懷計畫」，以高於市價補貼照顧中低收入戶個體業者，逐年取代資收大軍計畫。

環保署剛開始兩年全額補助為657萬、1781萬元，第3年略減3％仍有1866萬元，北市府因此加入48萬元自籌款，隔年起北市負擔比例竟從51％起跳，逐年攀升至今年78%，中央縮減經費剩479萬元，地方卻得要自籌高達1698萬元，僅次於去年72％、2073萬元。

北市環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，北市響應環保署去鼓勵民眾做資收，但是近年北市府自籌款愈來愈高，財政負擔愈趨沈重，恐排擠其他環保措施預算，直言完全不符合效益。若比照往年規模，光是人事費用，每年就高達3000萬元，還不含每人勞健保費用，以及一年再花5、600萬元採購給民眾兌換的物資。

林鈺惠觀察，有意參與的里數不減反增，目前456里已有182里加入，近期還有里要參加。有鑒於中央補助愈來愈少，今年依環保局年度預算編列1600萬元並搭配中央預算，決定縮小規模每里最多5人、執行期間從6個月縮為4個月。

國民黨北市議員詹為元認為，環保局稱因中央不補助，所以不再辦理，檢視往年經費，北市是有能力用自籌款維持此項目。以2022年166里、6個月、6人、自籌款逾2073萬計算，每人每月可領3469元，金額雖較有中央補助減少千餘元，只要里辦公室可接受，他認為維持補助是最好折衷方案。

林鈺惠表示，經整體評估，6月13日已發文給各里辦公室，原則上明年起停辦資收大軍及幸福有里資收站，將規劃轉型類似獎勵計劃，以鼓勵有意繼續參與的里。