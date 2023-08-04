淡古辦「微型寫生」 意外釣出館員超狂美術作品

淡水古蹟博物館推出「揮灑吧！多彩淡古」微型寫生活動，意外釣出擁有藝術天份的博物館員林昱伶，林昱伶在閒暇之餘手繪多幅古蹟畫作，令遊客直呼「高手真的在民間」。

2023新北市兒童藝術節將於8月5日正式開跑，淡水古蹟博物館推出期間限定的「揮灑吧！多彩淡古」，主打微型系的寫生風格，活動7月29日開跑，吸引超過百位民眾參與。

值得一提的是，在淡古任職近10年的林昱伶平時工作認真負責，這次舉辦微型寫生活動令她技癢，在閒暇之餘手繪多幅古蹟畫作，也意外曝光她的藝術天分。林昱伶說，從小就喜歡利用畫畫來記錄生活，在古蹟服務的每一天都在欣賞建築之美，百看不膩。最近看到遊客參與寫生活動非常熱烈，想偷偷露一手，沒想到被同事們發現隱藏的秘密。

「揮灑吧！多彩淡古」微型寫生活動推薦遊客先至得忌利士洋行，透過常設展《淡水古蹟微型博物館》抽出當日的運勢籤，領取專屬色系的微型寫生紙及畫筆，再到淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸、淡水海關碼頭、淡水街長多田榮吉故居、滬尾砲台、淡水日本警官宿舍、得忌利士洋行、淡水木下靜涯舊居或滬尾小學校禮堂等9處古蹟寫生，完成後可兌換淡古與台農的聯名保久乳3瓶。另外，洋行同步舉辦「微型畫展」，歡迎樂於與大眾分享創作的人一起參與聯展。