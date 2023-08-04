長輩泡湯別撲空！颱風走了公共浴室開放要再等2天
台北市北投的前山公園男女公共浴室溫泉深受民眾喜愛，甚至很多長輩愛泡湯，連颱風天都不想錯過。但卡努颱風過後，水質渾濁變黑，市府公園處為顧及使用衛生，即日起暫時停止使用，待水源源頭澄淨水清後，再行開放。
北市公園處指出，卡努颱風為陽明山區帶來豐沛的雨量，依陽明山氣象測站監測資料顯示，陽明山雨量為全國前10名，位於前山公園的男女公共浴室水源上游因雨量豐沛，造成水質渾濁，進而導致下游的溫泉水質變黑，為顧及使用民眾的身體健康，即日起暫時停止開放。
公園處指出，預計雨停後過兩日水源源頭澄淨水清後，再行開放，重新開放日期除可於公園處網頁最新消息內查詢公告外，民眾上山前亦可撥打花卉中心電話28616361#9洽詢浴室是否開放。
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