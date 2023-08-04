卡努離台11點半解除海警 新北應變中心降至二級開設

中颱卡努離台，目前以每小時7公里速度，向東北東進行。新北市災害應變中心今天上午8時許改二級開設，統計從2日下午提升一級開設至今天上午8時許，新北市接獲災情通報共325件，其中以155件路樹傾倒最多，所幸沒有人員傷亡。

新北市消防局表示，今天上午8時許新北市災害應變中心（E0C）恢復二級開設，從2日下午5時30分E0C提升一級開設至今天上午8時許，統計颱風災情共計325件，其中收案件數最多前五區分別是板橋區55件、新店區42件、三重區33件、中和區31件、新莊區22件。

325件災情通報又以155件路樹傾倒最多，其次為其他49件、招牌掉落34件、圍籬及鐵皮倒塌28件、電線掉落26件、電力停電18件、交通號誌損壞10件、道路土石坍方3件、電線桿傾倒1件、環境汙染1件，所幸沒有人受傷受困。