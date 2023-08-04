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卡努離台11點半解除海警 新北應變中心降至二級開設

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
今天上午新莊區思賢國小旁路樹倒塌，所幸未波及人車。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新莊區思賢國小旁路樹倒塌，所幸未波及人車。記者曾伯愷／翻攝

中颱卡努離台，目前以每小時7公里速度，向東北東進行。新北市災害應變中心今天上午8時許改二級開設，統計從2日下午提升一級開設至今天上午8時許，新北市接獲災情通報共325件，其中以155件路樹傾倒最多，所幸沒有人員傷亡。

新北市消防局表示，今天上午8時許新北市災害應變中心（E0C）恢復二級開設，從2日下午5時30分E0C提升一級開設至今天上午8時許，統計颱風災情共計325件，其中收案件數最多前五區分別是板橋區55件、新店區42件、三重區33件、中和區31件、新莊區22件。

325件災情通報又以155件路樹傾倒最多，其次為其他49件、招牌掉落34件、圍籬及鐵皮倒塌28件、電線掉落26件、電力停電18件、交通號誌損壞10件、道路土石坍方3件、電線桿傾倒1件、環境汙染1件，所幸沒有人受傷受困。

今天上午5時30分中央氣象局解除台北、新北、基隆、宜蘭地區陸上颱風警報。提醒新北市民，新北市大漢溪左岸三重重新橋至新莊21號越堤道間橫移門、越堤道及堤外便道持續關閉，今天上班民眾及早因應改道。另大漢溪左岸（重新橋至新莊21號越堤道）水門周邊部分道路，持續開放紅黃線停車，其他區域恢復管制。

今天凌晨新莊區三泰路路樹倒塌，目前已清運完畢。記者曾伯愷／翻攝
今天凌晨新莊區三泰路路樹倒塌，目前已清運完畢。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新莊區思賢國小旁路樹倒塌，所幸未波及人車。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新莊區思賢國小旁路樹倒塌，所幸未波及人車。記者曾伯愷／翻攝
中央氣象局今天清晨解除陸上颱風警報。圖／中央氣象局
中央氣象局今天清晨解除陸上颱風警報。圖／中央氣象局

路樹

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