卡努威脅解除 平溪、深澳線今午10時起陸續恢復行駛

氣象局今清晨解除中度颱風卡努陸上颱風警報，海上警報仍持續，發布陸上強風特報，基隆北海岸、東北角易有10至11級強陣風。台鐵局今天上午宣布，原本停駛的平溪、深澳線預計今天上午10時起陸續恢復行駛。

針對今天列車行駛情況，台鐵局表示，瑞芳往菁桐方向4816次起復駛（原瑞芳10時05分開）；菁桐往八堵方向4715次起復駛（原菁桐10時09分開）；瑞芳往八斗子方向4813次起復駛（原瑞芳10時13分開）；八斗子往瑞芳方向4818次起復駛（原八斗子10時40分開）。

台鐵局昨晚原本公布，平溪、深澳線因雨量超過預警值並持續有零星落石，考量行車運轉及旅客安全今天停駛。因今天上午風雨威脅已解除，可恢復通行。

另外，西部幹線（基隆=潮州=枋寮間）、 東部幹線（樹林=花蓮=台東間）、 南迴線（枋寮=台東間）今天正常行駛。