板橋車站旁YouBike站晚上竟無車可借 通勤族哀嚎：車呢

卡努颱風陸警解除，YouBike也恢復開放租借，但新北市板橋車站5鐵共構，是通勤族與旅客常到之處，有民眾發現，車站周邊應為YouBike調度熱門點，可是以車站為中心、半徑500公尺，只要過7點第一波下班潮後，就難找到車輛租借，也讓晚下班通勤族哀嚎「沒車可借」。交通局強調，會在定期工作會議檢討場站營運狀況，並預定年底增3千輛車。

有民眾發現，板橋車站周邊設有數個YouBike場站，甚至App上顯示「有車」，但到現場才發現車輛被鎖定無法租借或故障。「車呢？」一名林姓通勤族表示，自己平常晚下班，大多十點多回到板橋，想租個YouBike卻是走遍多個場站，都無車可用，也很少看到工作人員補車。另一名陳姓上班族也遇到相同情況，坦言自己沒有汽機車，都需要靠YouBike來上下班，但車站周邊場站只要到晚上常是空的。

交通局綜規科長吳政諺表示，交通局會在定期工作會議檢討場站營運狀況，針對尖峰需求量較大的場站，會尋找周邊合適空間規畫儲車調度區，以提升調度效能縮短場站空車或滿站時間，另預定年底新增3千輛自行車。