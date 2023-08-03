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記得移車！北市紅黃線明7時前駛離 5區水門周邊仍開放
卡努颱風來襲，明天將恢復正常上班課，台北市政府提醒，停放於台北市道路紅黃線車輛請於明天4日上午7時前駛離。至於中山、松山、士林、萬華、大同區疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線仍附條件開放停車，該區域路邊停車暫停收費。
台北市長蔣萬安今天晚間八點主持卡努颱風一級開設防颱工作會議，蔣指示各局處，因今晚風雨會加大，不過明天恢復正常上班課，若路樹倒塌要盡量在明天早上六點前恢復市容。
北市交通局表示，配合明天颱風遠離，台北市明天上午七點起，恢復路邊紅黃線管制，請民眾在明天上午七點前駛離，至於公車、捷運、YouBike明天也恢復正常營運。
蔣萬安也裁示，從今晚到明清晨，大風不僅路樹，也會有落葉，請環保局針對風雨間歇後儘速恢復市容，明天正常上班課，相關復原工作希望環保局儘速排除，依照目前資料，入夜到清晨影響台北市最大時間，持續留意各項災情，不可掉以輕心。
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