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關水門新政 逾300汽機車遭罰

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市長蔣萬安新政策，水門只出不進後4小時開始拖吊，這次因應卡努颱風來襲，合計拖吊337輛汽機車。圖／北市交通警察大隊提供
北市長蔣萬安新政策，水門只出不進後4小時開始拖吊，這次因應卡努颱風來襲，合計拖吊337輛汽機車。圖／北市交通警察大隊提供

北市長蔣萬安「水門只出不進後4小時開始拖吊」新政，因颱風天首度實施，前天下午4點首度宣布只出不進，前晚8點開始拖吊，還是有逾3百輛汽機車遭拖吊。蔣萬安表示，這是新政策，還是有民眾不了解，北市府就是依法開罰、拖吊移置，不希望發生民眾車子泡水衍生爭議。

去年尼莎颱風來襲時，因外圍環流急降雨，百齡橋下堤外停車場有上百輛車來不及移走慘泡水，導致車主怨聲載道、批北市府通知太慢，為避免去年百齡橋下泡水車爭議，蔣萬安上任後實施新政。

不過新政前天首次上路，還是遭民眾抱怨，因下雨塞車所以搭捷運到內科上班，結果車子停在住家旁的堤外停車場，因宣布水門只出不進時間是在下午4點上班時間，根本趕不回家移車，導致被拖吊開罰；不過也有民眾認為，新政策讓大家可以提前有心理準備，比過去要等宣布關水門，更有依循標準。

蔣萬安表示，昨天的確有民眾透過1999詢問水門關閉新政策，表示民眾知道有這個新規定，不過細節還要了解清楚，這次事前宣傳、宣布後簡訊發布都非常積極。

交通局長謝銘鴻表示，這次北市府共發出21萬則簡訊，為過去5倍，目的是務必讓車主知道，在水門關閉前要將愛車移置。

警察局長張榮興也說，相較過往，這次民眾移車速度非常快，以往經驗水門關之後，堤外停車場大約還有300、400輛車，不過前天約傍晚5、6點，堤外已經陸續淨空。

議員李明賢、陳怡君認為，政策方向是好的，因過去水門關讓民眾移車的緩衝時間太少，才衍生泡水車爭議，防颱政策不僅要顧及民眾生命財產，更要顧及便民。

北市 蔣萬安 停車場

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