聽新聞
test
0:00 / 0:00

預約跳蛙公車 民代籲納TPASS

聯合報／ 記者鍾維軒張曼蘋／連線報導

TPASS行政院通勤月票（基北北桃區）推出滿月，總販售張數已突破50萬張，但北市議員質疑，雙北「跳蛙公車」有62條路線，但若預約搭乘跳蛙公車，就不能使用TPASS通勤月票，要求雙北溝通納入。北市公運處指出，使用1200月票，業者仍會保留部分座位，供現場候車民眾搭，會再與相關單位討論是否開放預約座位。

議員詹為元說，TPASS通勤月票推出，目的是期望帶動綠運輸使用率。台北市長蔣萬安也曾推廣「預約跳蛙公車App」，更是推動綠色交通項施政重點之一，希望藉以強化交通運輸系統使用；不過有民眾投訴，目前已App預約公車的付款方式，僅能使用信用卡或是PI錢包付款，換句話說，若預約搭乘跳蛙公車，就不能使用TPASS通勤月票。

詹為元指出，2018年時，就有議員質詢時任市長柯文哲，要求市府應把定期票納入「跳蛙公車App」的預購系統中，當時還答應會請各業者提供民眾「定期票卡號登記電話專線」，結果根本從未兌現，還稱跳蛙公車App為新北市管轄。

北市公運處回應，跳蛙公車路線為民眾自創，屬有計畫性乘車，故民眾必須事先以信用卡刷卡購票，即可預約保留座位。

公運處說明，跳蛙公車也是市區公車路線之一，如使用1200定期票，必須至停車點現場候車，無法保留座位。實務上，業者開放部分座位供線上預約，也會保留部分座位，以利現場候車民眾搭乘；至使用定期票得否預約座位部分，將再與公車公會等相關單位共同討論。

新北市交通局運輸管理科長林詩欽表示，跳蛙公車的App是由公車公會開發，讓常用客群可以事先訂位，付費機制是信用卡；TPASS可使用多運具，也有1200吃到飽優惠，雖然無法用App事先訂位，但可以現場搭乘跳蛙公車。

TPASS

延伸閱讀

職籃啦啦隊Dora體驗通勤生活好開心 高雄399月票熱銷

蔣萬安去大陸雙城論壇定了？ 北市府抽8議員自費隨行

北流1.9億元履約爭議款 市府擬編113年預算墊付

北市街頭垃圾桶反覆拆裝惹民怨 公園處：地方不贊成設置

相關新聞

板橋車站YouBike站 下班一車難求

新北市板橋車站是5鐵共構，通勤族、旅客絡繹不絕，車站周邊為YouBike調度熱門點，站廈周邊場站過晚間7點第一波下班潮後...

新北推寶高二期 民代促健全交通規畫

新北市政府推動新店寶高智慧產業園區都市計畫，一期已完成招商，城鄉局現推動寶高二期，範圍包含乙種工業區及風景區，可望帶動1...

包裝保麗龍 新北將納應回收項目

網購正夯，包裝素材常見的保麗龍用量加大，地方政府雖有回收，卻從未被中央公告為「應回收項目」。新北市環保局預告訂定「新北市...

豐富遙控車玩法 玩家盼增建越野場

新北市高灘地成為市民休憩場地，現有二重、萬板及後村堰3座遙控車場，為推廣遙控車產業，新北市高灘處近來持續整建現有車場，玩...

預約跳蛙公車 民代籲納TPASS

TPASS行政院通勤月票（基北北桃區）推出滿月，總販售張數已突破50萬張，但北市議員質疑，雙北「跳蛙公車」有62條路線，...

關水門新政 逾300汽機車遭罰

北市長蔣萬安「水門只出不進後4小時開始拖吊」新政，因颱風天首度實施，前天下午4點首度宣布只出不進，前晚8點開始拖吊，還是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦