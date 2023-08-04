預約跳蛙公車 民代籲納TPASS

TPASS行政院通勤月票（基北北桃區）推出滿月，總販售張數已突破50萬張，但北市議員質疑，雙北「跳蛙公車」有62條路線，但若預約搭乘跳蛙公車，就不能使用TPASS通勤月票，要求雙北溝通納入。北市公運處指出，使用1200月票，業者仍會保留部分座位，供現場候車民眾搭，會再與相關單位討論是否開放預約座位。

議員詹為元說，TPASS通勤月票推出，目的是期望帶動綠運輸使用率。台北市長蔣萬安也曾推廣「預約跳蛙公車App」，更是推動綠色交通項施政重點之一，希望藉以強化交通運輸系統使用；不過有民眾投訴，目前已App預約公車的付款方式，僅能使用信用卡或是PI錢包付款，換句話說，若預約搭乘跳蛙公車，就不能使用TPASS通勤月票。

詹為元指出，2018年時，就有議員質詢時任市長柯文哲，要求市府應把定期票納入「跳蛙公車App」的預購系統中，當時還答應會請各業者提供民眾「定期票卡號登記電話專線」，結果根本從未兌現，還稱跳蛙公車App為新北市管轄。

北市公運處回應，跳蛙公車路線為民眾自創，屬有計畫性乘車，故民眾必須事先以信用卡刷卡購票，即可預約保留座位。

公運處說明，跳蛙公車也是市區公車路線之一，如使用1200定期票，必須至停車點現場候車，無法保留座位。實務上，業者開放部分座位供線上預約，也會保留部分座位，以利現場候車民眾搭乘；至使用定期票得否預約座位部分，將再與公車公會等相關單位共同討論。

新北市交通局運輸管理科長林詩欽表示，跳蛙公車的App是由公車公會開發，讓常用客群可以事先訂位，付費機制是信用卡；TPASS可使用多運具，也有1200吃到飽優惠，雖然無法用App事先訂位，但可以現場搭乘跳蛙公車。