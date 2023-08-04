豐富遙控車玩法 玩家盼增建越野場

新北市高灘地成為市民休憩場地，現有二重、萬板及後村堰3座遙控車場，為推廣遙控車產業，新北市高灘處近來持續整建現有車場，玩家期盼增建越野車場，提供更多安全玩車場地。

二重、萬板及後村堰3座遙控車場中，僅有樹林區後村堰設有越野車場，其他場地皆為平面賽車場，高灘處近來針對遙控車玩家場地重新盤點整理，要打造更友善的健康休閒場地。

一名遙控車玩家說，現在遙控賽車時速動輒上百公里，賽車場面積已難以應付日新月異的遙控賽車性能，目前遙控車廠商大量朝越野車款發展，提供玩家飛越、跳躍、跑沙地等更豐富玩法，新北市僅有1座越野車場，玩家常到公園玩越野車，很害怕傷及民眾，期待新北市能增建越野車場，讓玩家玩得更安全、安心。

市議員廖宜琨表示，新北有廣大高灘地適合操控遙控車，目前遙控車場僅有4處，建議市府可尋找合適場地增建賽車場，場地操控台遮陽設施普遍不足，建議可增設遮陽板，也呼籲玩家應維護得來不易的遙控車場地。