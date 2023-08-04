新北推寶高二期 民代促健全交通規畫

新北市政府推動新店寶高智慧產業園區都市計畫，一期已完成招商，城鄉局現推動寶高二期，範圍包含乙種工業區及風景區，可望帶動1萬6千個就業機會，創造年產值286億元。民代提醒，寶高園區周邊塞車嚴重，交通動線不佳且車道狹窄、車位不足，市府重視產業發展，交通規畫也要超前部署。

寶高園區是1976年新店都市計畫畫定的乙種工業區，原為新店區第一公墓，一期園區建物在2021年7月21日竣工，提供標準廠房及廠辦、研發設計中心及公共服務設施，二期全區有產專區5.87公頃、公設用地2.52公頃，依產業創新條例規定，同步辦理報編及都市計畫變更作業，將作生產、研發、辦公及其相關附屬設施使用，寶高二期都市計畫變更作業正辦公開展覽，將持續至8月30日，8月9日上午辦說明會。

城鄉局長黃國峰說，寶高智慧園區轉型成為產業專用區，打造數位研發、應用製造與試驗研究的智慧科技場域，引進結合數位技術的金融、餐飲及住宿等支援性服務，強化園區內廠商員工生活便利性。

市議員陳乃瑜指出，樂見寶高將成為智慧產業重鎮，地方憂心的是，寶高園區塞車狀況嚴重，交通動線不佳，且車道狹窄、車位不足，市府除重視產業發展，也要將交通問題納入通盤規畫。市議員劉哲彰說，寶高一期已有許多廠商進駐，看好二期招商也會有不錯成績，能為帶動新店發展注入活水。