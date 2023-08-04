板橋車站YouBike站 下班一車難求

新北市板橋車站是5鐵共構，通勤族、旅客絡繹不絕，車站周邊為YouBike調度熱門點，站廈周邊場站過晚間7點第一波下班潮後，常一車難求，讓晚下班的通勤族哀號，嘆「新北推廣公共運輸，卻沒車可借」。交通局強調，會在定期工作會議檢討場站營運狀況，預定年底增3千輛自行車。

民眾反映，板橋車站周邊有數個YouBike場站，即使App上顯示「有車」，到現場才發現車輛被鎖定無法租借或故障。林姓通勤族表示，下班回到板橋通常深夜10點多，想租用YouBike卻是走遍多個場站，面臨無車可用窘境，也很少看到工作人員補車。

交通局綜規科長吳政諺表示，每個場站有不同的預警值，一旦觸及預警，系統會出現調度通報，線上人員會啟動調度作業，微笑單車公司有監控場站自行車輛系統，掌握場站車輛數，也進行車輛調節。

微笑單車公司指出，場站會依過往用量的大數據分析，設定安全水位的預警警示，若有場站達水位預警，會派人員去調度，以板橋車站周邊場站為例，透過歷史資料可掌握民眾大量使用需求時段，熱門時段是傍晚4點30分至晚間9點左右，人員會預先進行車輛調度配置。

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不少開車族改搭公共運輸出門，吳政諺說，各式公共運輸工具使用人次明顯上升，已要求微笑單車公司依捷運站旅客進出人流，及周邊YouBike場站租借量變化狀況，增加調度人力，可擴大捷運周邊YouBike場站規模，提升調度效率，以滿足尖峰時段需求。