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卡努風超大！西門紅樓屋頂銅片搖搖欲墜 文化局派吊車固定
中颱「卡努」來勢洶洶，北北基今天停班停課，文化局長蔡詩萍在臉書分享，文化局雖非防颱第一線，但轄下的管所，古蹟、歷史建築很多，每到颱風天文化局同仁都繃緊神經，今天西門紅樓八角樓屋頂銅片被大風刮起，擔心掉落傷及路人，連忙聯繫相關單位，將銅片固定住，同時感謝所有同仁努力。
蔡詩萍表示，颱風讓西門紅樓八角樓屋頂銅片被大風刮起，同仁擔心銅片掉落傷及路人，在通報後迅速做與鐵件施工廠商聯絡，緊急應變下午即調來吊車，將銅片固定，並於黃昏前，完成緊急修繕程序，銅片加以固定完成。
蔡詩萍說，颱風假公部門並不能放輕鬆，文化局業務雖非防颱第一線，但轄下的管所，古蹟、歷史建築很多，在颱風天考驗下，是否安然無恙，都讓文化局同仁繃緊神經。
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