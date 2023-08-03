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影／新北雙和大樓物品「搖搖欲墜」 引民眾驚慌急排除

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
位於永和區某一正在興建的建案，也是遭民眾通報，鷹架周圍有物品在晃動，疑似就要掉落。圖／新北工務局提供
位於永和區某一正在興建的建案，也是遭民眾通報，鷹架周圍有物品在晃動，疑似就要掉落。圖／新北工務局提供

中颱卡努來勢洶洶，期間雨勢雖不到爆量，但風勢去很大，在新北永和今都有建物頂層或或建案周圍有物品搖搖欲墜情況，若砸下來恐有嚴重後果，引發在地民眾緊張。新北工務局表示，建案周圍個案一接獲通報就前往排除；地方民眾也說，民宅頂樓屋主在被通知後也趕緊移除障礙。

今有民眾發現新北中和鬧區一處公寓頂樓上有大片鐵皮被風吹的搖搖欲墜，若被吹到砸下來恐引發嚴重後果，趕緊通報民代及放上在地社團提醒路過民眾，讓網友都直呼嚇死了。屋主在被通知後趕緊迅速移走，好在沒有造成相關意外。

另外，位於永和區某一正在興建的建案，也是遭民眾通報，鷹架周圍有物品在晃動，疑似就要掉落。工務局表示，該建案為1幢1棟地上19層、地下5層、共125戶的建案，是高樓層外架防塵網脫落，架棧板快要掉落，今接獲通報立即處理，已經排除並派員加強巡檢。

位於永和區某一正在興建的建案，也是遭民眾通報，鷹架周圍有物品在晃動，疑似就要掉落。圖／新北工務局提供
位於永和區某一正在興建的建案，也是遭民眾通報，鷹架周圍有物品在晃動，疑似就要掉落。圖／新北工務局提供
今有民眾發現新北中和鬧區一處公寓頂樓上有大片鐵皮被風吹的搖搖欲墜，若被吹到砸下來恐引發嚴重後果；屋主被通知後趕緊上樓移除。圖／網友Shih Hao Liu提供
今有民眾發現新北中和鬧區一處公寓頂樓上有大片鐵皮被風吹的搖搖欲墜，若被吹到砸下來恐引發嚴重後果；屋主被通知後趕緊上樓移除。圖／網友Shih Hao Liu提供

新北 永和

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