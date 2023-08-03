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獨／北市改善河川水質 今年引入太陽能臭氧產生器也防死魚

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市環保局今年將引入太陽能臭氧產生器，一來可改善水質，也能增加河川溶氧量、減少死魚現象。圖／環保局提供
台北市環保局今年將引入太陽能臭氧產生器，一來可改善水質，也能增加河川溶氧量、減少死魚現象。圖／環保局提供

北市主要河川汙染逐年嚴重，台北市環保局長吳盛忠認為「改善河川水質不能毫無作為，不只靠天降雨，環保局也要有所努力」，今年將引入太陽能臭氧產生器，一來可改善水質，也能增加河川溶氧量、減少死魚現象，預計在基隆河局部區域試驗，若成效可行將擴大採購運用。

吳盛忠表示，北市最大汙染源為生活汙水，雖無工廠排汙，但淡水河體系匯聚雙北等地河流，近年汙水處理廠、水利處等相關單位的提升改善水質品質，但河川汙染程度未減。他認為應與這幾年下雨頻率有關，因為雨量會影響基流量，若雨量少、汙水量不減，濃度確實會提升。

他說，環保局今年預計引入臭氧產生器，該設備方便安置，上方放置太陽能板作為供電，自發自用，試驗改善河川水質。即使雨量不大、基流量不好，除了抽水站，該設備產生臭氧，可分解汙染物、淨化河川水質，也使藻類生長更好，光合作用產生更多氧氣，使河川溶氧量增加，同時減少魚類因低溶氧死亡，這也能運用在養殖業。

環保局水質病媒管制科長范姜仁茂表示，近年死魚現象，多與連日高溫、降雨少導致溶氧量低有關。該設備試驗地點預計在基隆河局部區域，目前規劃中，將視試驗成效決定是否擴大增購。

近月高溫酷暑，北市議員陳怡君日前發現基隆河岸出現大量死魚。圖／陳怡君辦公室提供
近月高溫酷暑，北市議員陳怡君日前發現基隆河岸出現大量死魚。圖／陳怡君辦公室提供

水質 雨量 北市

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