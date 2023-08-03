遙控車玩家瘋迷越野場 新北議員促增建

新北市高灘地提供許多民眾休閒場地，而新北市共有二重、萬板及後村堰三座遙控車場，為加強推廣遙控車產業發展，新北市高灘處近來持續整建現有車場，以期提供民眾更佳休閒場地，玩家則期盼增建越野車場，提供更多安全玩車場地。

新北市共有二重、萬板及後村堰三座遙控車場，其中僅有樹林區後村堰設有越野車場，其他場地皆為平面賽車場，高灘處近來針對遙控車玩家場地重新盤點整理，期提供民眾良好的健康休閒場地。

遙控車玩家則說，現在遙控賽車速度動輒可上百公里時速，賽車場面積其實已難以應付日新月異的遙控賽車性能，但平面賽車場仍能提供與同好競賽的暢快。而目前遙控車廠商大量朝向越野車款製作，提供玩家飛越、跳躍、跑沙地等更豐富的玩法，但新北市僅有一座越野車場，玩家常需到公園玩越野車，也很害怕傷到一般民眾，期盼新北市府能增建越野車場，讓玩家玩得更安全也安心。

新北市議員廖宜琨表示，新北市有廣大高灘地適合操控遙控車，但遙控車場僅有四處，為發展相關遊戲產業促進民眾健康休閒活動，建議市府可尋找合適場地增建賽車場，觀察目前場地操控台遮陽設施不足，建議市府可增設遮陽板，也呼籲玩家應自行維護得來不易的遙控車場地。