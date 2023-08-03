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遙控車玩家瘋迷越野場 新北議員促增建

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市共有二重、萬板及後村堰三處遙控車場，但僅有後村堰有遙控越野車場，其他皆為遙控賽車場。圖為萬板遙控賽車場。記者李定宇／攝影
新北市共有二重、萬板及後村堰三處遙控車場，但僅有後村堰有遙控越野車場，其他皆為遙控賽車場。圖為萬板遙控賽車場。記者李定宇／攝影

新北市高灘地提供許多民眾休閒場地，而新北市共有二重、萬板及後村堰三座遙控車場，為加強推廣遙控車產業發展，新北市高灘處近來持續整建現有車場，以期提供民眾更佳休閒場地，玩家則期盼增建越野車場，提供更多安全玩車場地。

新北市共有二重、萬板及後村堰三座遙控車場，其中僅有樹林區後村堰設有越野車場，其他場地皆為平面賽車場，高灘處近來針對遙控車玩家場地重新盤點整理，期提供民眾良好的健康休閒場地。

遙控車玩家則說，現在遙控賽車速度動輒可上百公里時速，賽車場面積其實已難以應付日新月異的遙控賽車性能，但平面賽車場仍能提供與同好競賽的暢快。而目前遙控車廠商大量朝向越野車款製作，提供玩家飛越、跳躍、跑沙地等更豐富的玩法，但新北市僅有一座越野車場，玩家常需到公園玩越野車，也很害怕傷到一般民眾，期盼新北市府能增建越野車場，讓玩家玩得更安全也安心。

新北市議員廖宜琨表示，新北市有廣大高灘地適合操控遙控車，但遙控車場僅有四處，為發展相關遊戲產業促進民眾健康休閒活動，建議市府可尋找合適場地增建賽車場，觀察目前場地操控台遮陽設施不足，建議市府可增設遮陽板，也呼籲玩家應自行維護得來不易的遙控車場地。

新北市高灘處表示，高灘處期提供市民多元休憩環境，歷年來在新北大都會公園、板橋萬板橋旁還有樹林山佳都設置遙控賽車場讓車友能有專屬場地競技交流，其中各平面賽車場使用率非常高。

遙控車玩家表示目前遙控車廠商大量朝向越野車款製作，希望新北市府能增設遙控越野車場。記者李定宇／攝影
遙控車玩家表示目前遙控車廠商大量朝向越野車款製作，希望新北市府能增設遙控越野車場。記者李定宇／攝影
新北市共有二重、萬板及後村堰三處遙控車場，但僅有後村堰有遙控越野車場，其他皆為遙控賽車場。圖為二重遙控賽車場。記者李定宇／攝影
新北市共有二重、萬板及後村堰三處遙控車場，但僅有後村堰有遙控越野車場，其他皆為遙控賽車場。圖為二重遙控賽車場。記者李定宇／攝影

越野 議員

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