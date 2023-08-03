北市主要河川汙染逐年嚴重 環保局：與少雨有關

台北市環保局掌握河川水質，不只建置水質監測站、每月定點採樣測水質，也查核水汙染源。但審計部111年度審核報告發現，近年淡水河、基隆河、新店溪及景美溪汙染日趨嚴重，部分輕度汙染河段轉為中度汙染。環保局說，與氣候因素有關，2021年全國大旱降雨少，汙染物無法擴散和降解達到自淨作用，去年雨水豐沛已見改善。

環保局在基隆河承德橋、淡水河台北橋、成美長壽橋、新店溪中正碼頭及景美溪北新橋，建置5座河川水質自動連續監測站，且每月就淡水河等9條河川、16定點採樣測水質，2020至2022年更編列預算1381萬多元委託廠商查核水汙染源。

「111年度台北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告」指出，查核2017至2021年北市河川水質改善情形，且依河川汙染指標（RPI值）評估4條主要河川汙染情形，淡水河與基隆河2017年的RPI值分別是4.29及3.60，2021年卻上升至5.73及3.79，屬於中度汙染。

新店溪則從2017年輕度汙染RPI值2.85上升至中度汙染RP值4.44；景美溪自2017年度未（稍）受汙染上升至輕度汙染，顯示近年主要河川皆有汙染程度更嚴重趨勢。

報告也提及北市全流域河川汙染長度變化，2021年輕度汙染河段雖較2017年度減少7.88公里、汙染長度占比減少14.59百分點，中度汙染河段卻較2017年增加10.22公里、占比增加18.91百分點，顯示部分河段水質由輕度汙染轉成中度汙染。

至於環保局設有16個河川水質監測站，永福橋等9個監測站2021年RPI值略高於近5年平均RPI值。永福橋等7個監測站2019至2021年RPI值逐年上升，加上台北橋監測站RPI值更由中度汙染轉成嚴重汙染，「顯示北市近5年度河川汙染程度未減且水質改善成效有限，應檢討改進。」

環保局水質病媒管制科長范姜仁茂說，河川水質易受自然環境和雨量、汙染物、潮汐、環境等影響，尤其2021年全國大旱，各地河川汙染指標都有上升現象，北市也一樣，可見雨勢對河川水質有一定影響。河川本身有自淨能力，若雨水下得少，河川基流量不足，致使汙染物無法擴散和降解達到自淨作用。

環保局指出，2022年雨量比較充沛，河川汙染指標已經降下，淡水河本流4.15、基隆河2.81、新店溪2.96及景美溪1.67，分別較2021年改善27.6%、25.9%、33.3%及27.7%；基隆河及新店溪由中度汙染改善至輕度汙染，景美溪為輕度汙染改善至未（稍）受污染，是近年最佳。

環保局回應，將持續辦理水汙染源稽查管制，2022年已完成2864次稽查及13件告發，且分別於2020、2022年在新店溪中正碼頭及景美溪北新橋設置自動連續監測站，加強監控河川水質，並持續針對點源、非點源列管單位，加強輔導與稽查工作，以維水體品質。