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1600萬整建海洋公園遭批換心酸 公所明開說明會釋疑

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
海洋公園整建後居民質疑遊憩設施不足，批評1600萬元換了個心酸。記者李定宇／攝影
海洋公園整建後居民質疑遊憩設施不足，批評1600萬元換了個心酸。記者李定宇／攝影

新北市北大特區內的海洋公園因近20年歷史出現積水、地坪下陷等問題，市府斥資1600萬元整建，但歷時一年多後於七月重新開放，遊憩設施不足引發民怨，批評1600萬元換了個心酸，三峽區公所特此將於明天晚上七點召開說明會，解釋1600萬元流向。

據三峽區公所提供資料顯示，北大特區海洋公園計畫總經費約1600萬元，設計、監造款約400萬元，工程費用約1200萬元，工程施作細項包括排水設施、步道地坪改善總計約420萬元、遊具類總計約490萬元、照明設施 總計約130萬元、廢棄物運棄處理總計約120萬元、植栽類總計約45萬元。

但歷時一年多的工程於7月初重新開幕後，民眾質疑遊憩設施過少，質疑整建303坪公園竟要花費1600萬元，批評公園花了1600萬元換了一個心酸。事件在北大特區相關臉書社團引起熱議。

三峽區公所為解決民眾疑惑，決定於明日晚間7時於龍學龍恩市民活動中心舉行北大海洋公園說明會，向居民解釋工程前後過程，也開放居民現場提問。

家長也批評公園連個鞦韆都沒有，幼童只有小溜滑梯可用。記者李定宇／攝影
家長也批評公園連個鞦韆都沒有，幼童只有小溜滑梯可用。記者李定宇／攝影

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