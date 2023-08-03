嚴防卡努挾豪雨 北市各區公所備妥1.6萬沙包供領取

卡努颱風來襲，恐挾帶不小風雨，為協助市民進行防颱準備，北市各區公所已準備足夠沙包，總數約1萬6900包。北市民政局指出，市民有需求，可就近至各區公所領取。

民政局指出，民眾應即早做好防颱準備，避免颱風災害。颱風過後，使用之沙包請不要任意棄置或放置於屋外門口，若隨意棄置沙包，會被依廢棄物清理法處罰，請將使用過的沙包瀝乾後堆置於室內乾燥處，離地保存並加蓋防水布，不要放在陽光下，以免外袋風化。

民政局表示，民眾自行保存之沙包如有破損情形，可通知區公所免費更換新外袋，以利重複使用，沙包如已不需使用，則請運回區公所辦理回收，共同維護環境整潔。