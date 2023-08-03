新莊工地今鷹架倒塌砸民宅 新北工務局巡查高風險區工地

中颱卡努來勢洶洶，新北新莊一處工地鷹架上午受強風影響突倒塌，當場砸毀住家玻璃及屋簷，所幸未有人車受害。新北工務局表示，將依法勒令停工並改善，工地附近目前已清理完畢，今還將針對汐止及淡水等風勢大的高風險區工地巡查，各地工地安全。

新北市新莊區中正路694巷一處建築工地鷹架，今上午在強風吹襲下突然倒塌，掉落鷹架當場砸毀1戶住家玻璃、2戶住家屋簷，所幸事發當下未波及路過人車。新北市消防局獲報後，立即派員趕抵現場，協同工務局、公所、施工單位人員處理後續。

工務局說明，該建案是預計建造1幢2棟，地上24層、地下6層，共405戶的大樓；工地現場未做妥安全維護，已依涉及違反「建築法」63條及89條，予以勒令工地停工改善。掉落鷹架已經於今上午9時前全部清除完畢，並強化鷹架綁紥固定等。

工務局施工科長陳俊翰表示，今早8時接獲通知後，立即派員前往現場，清理完畢後也恢復當地道路通行。後續將協助受損住戶要求工地修繕及賠償，並要求工地全面檢視鷹架確實牢固。

陳俊翰補充，這次除颱風前要求各工地整備外，今也於各地工地群組加強宣導，請各地工地加強鷹架及圍籬固定，嚴防災害再次發生。另外，這次颱風主要是雨小但風勢大，針對汐止及淡水等高風險區，今上午巡查4處，下午預計也會巡查4至5處。