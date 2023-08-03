卡努颱風逼近加滿潮助攻 鼻頭漁港垃圾打上岸 一片狼藉
中度颱風卡努颱風掃過台灣北部海域風浪增強，新北市瑞芳區鼻頭漁港今早滿潮時刻，大量海上廢棄物湧入港內，並隨潮水滿溢到漁港旁車道、人行道，一片狼藉景象。瑞芳區長楊勝閔說，目前尚無立即危害，預計明天颱風遠離後再派員清除。
中央氣象局今天上午氣象公布卡努颱風中心點，位在北緯26.6度、東經124.6度，也就是在台北東北東方向約350公里海面，因此北台灣海岸海浪明顯增強。
楊勝閔說，今天上午8點左右大潮時刻，鼻頭漁港水位上升，滿溢到漁港碼頭，原本堆積在港內水面的廢棄物，部分隨潮水打上岸。今早他到現場勘查，考量仍受颱風威脅，加上明天滿潮仍可能有廢棄物打上岸，預定明天颱風離去，風雨漸小時開始清除，會在周休二日前恢復港區環境。
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