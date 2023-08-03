卡努颱風逼近加滿潮助攻 鼻頭漁港垃圾打上岸 一片狼藉

中度颱風卡努颱風掃過台灣北部海域風浪增強，新北市瑞芳區鼻頭漁港今早滿潮時刻，大量海上廢棄物湧入港內，並隨潮水滿溢到漁港旁車道、人行道，一片狼藉景象。瑞芳區長楊勝閔說，目前尚無立即危害，預計明天颱風遠離後再派員清除。

中央氣象局今天上午氣象公布卡努颱風中心點，位在北緯26.6度、東經124.6度，也就是在台北東北東方向約350公里海面，因此北台灣海岸海浪明顯增強。