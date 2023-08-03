逾200輛車主荷包失血..北市水門新政汽車至少罰3300元

卡努颱風來襲，市長蔣萬安新政「水門只出不進後4小時拖吊」這次也首度實施，昨天下午4點宣布水門只出不進後，昨晚8點拖吊，10點關水門，不過最新統計，台北市還是拖吊汽車123輛、機車114輛，共237輛，另外，今早水門外汽機車還有41輛。蔣萬安表示，因為是新的政策，一定還是有民眾不了解，北市府後續就是依法開罰，並拖吊移置，主要是不希望有颱風來，民眾車子泡水衍生各項爭議。

去年尼莎颱風來襲，當時為前市長柯文哲任內，因外圍環流急降雨，導致百齡橋下堤外停車場有上百輛車來不及移走慘泡水，車主怨聲載道、批北市府通知太慢，為了避免去年百齡橋下泡水車爭議，蔣萬安上任後，實施只要水門宣布只出不進後4小時就開始拖吊。

蔣萬安表示，昨天的確有民眾透過1999電話詢問水門關閉新政策，表示民眾知道有這個新規定，不過細節還是要了解清楚，這次至少整個事前宣傳、宣布後簡訊發布都非常積極，後面警察局拖吊也非常努力。

蔣也提到，他比較關注的三腳渡這部分也很快處理，北市府會依照規定依法開罰，也的確有開單，希望民眾慢慢知道這個新的政策，最主要是不希望未來有颱風或大風雨來，民眾的車子泡水，衍生各項爭議。

交通局表示，這次北市府一共發出21萬則簡訊，為過去的5倍。局長謝銘鴻表示，這次新政交通局昨天共分三次發出21萬則簡訊，以往都只有發一次約四萬次，目的是務必要讓車主知道，甚至每年最會淹水的三腳渡，約有8成車主是收到訊息電話來移車，會務必在水門關閉前，將車輛移置。

警察局長張榮興也表示，相較過往，這次民眾的移車速度非常快，以往經驗，水門關之後，堤外提車場大約還有300、400輛車，不過昨天約傍晚5、6點，堤外停車場已經陸續淨空，三腳渡也已經完全淨空，今年已經是最好狀況，為避免有車輛泡水，除了告發開單之外，也會將車子移置到比較高的地方，避免車子泡水。

依照「北市河濱公園車輛停放禁止及限制事項，平時或本府發布疏散門管制『只出不進』期間違規停車之處罰原則」公告，未依規定將車輛自行移出河濱公園者（含停放於劃有停車格之停車場），將由權責機關分別裁處大型車4800元、小型車2400元、機車1800元，另經拖吊之車輛需額外繳納移置費(大型車3000元、小型車900元及機車200元)及保管費。