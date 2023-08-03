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台大高材生率餐車隊全台走透透 嘉義農家子弟打造特色行動餐車

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「巧克熊」行動餐車的主食招牌巧克堡。圖／黃書韋提供
「巧克熊」行動餐車的主食招牌巧克堡。圖／黃書韋提供

嘉義縣民雄鄉松山村農家子弟黃書韋，是台灣大學農業化學系高材生，畢業後覺得興趣並不在此，經營餐車四處趴趴走符合他不受拘束的個性，工作夥伴也都來自全台各地，有基隆、台中、宜蘭等，目前有2車隊5輛餐車，夥伴10多人共同打拼，他們以這種方式全台走透透，連外島都去過，目前只剩馬祖。

黃書韋說，「巧克熊」這品牌從2013年經營至今有10年，剛開始擺地攤賣可可冰沙，6年前轉變成餐車，取名「巧克熊」，顧名思義所有的餐點都以可可為主題；有漢堡、冰沙飲料、炸物3種餐車，主食招牌是巧克堡、巧克力冰沙，之後再延伸炸物餐車，招牌是可可梅子粉，起司炸雞、炸飯團等都可以加這調味粉。目前有2車隊共5輛餐車，另一車隊2輛餐車賣漢堡、飲料本周是在台北林口同步經營。經營型態採周休二日，每到一個點經營周一到周五，固定下午4點到晚上8點。

他說，因為自己的個性不喜歡待在同一個地方太久，經營餐車可以選擇自己想要去的地方，大學時待在實驗室一待就好久，就知道這不是自己的興趣，因為家裡務農從小就接觸茶、咖啡、可可農作物，熟悉農作物而踏入餐飲界。

對於未來，他表示，當初推「巧克熊」是以可可料理為主的品牌，希望可以延續這個初衷衍生出不同相關的產品，讓大家知道「巧克熊」本身是以巧克力為主題的餐車不止是漢堡餐車。

「巧克熊」行動餐車，以可可料理為主要特色。記者李宗祐／攝影
「巧克熊」行動餐車，以可可料理為主要特色。記者李宗祐／攝影
林書韋的行動餐車全台走透透本周來到嘉義市。記者李宗祐／攝影
林書韋的行動餐車全台走透透本周來到嘉義市。記者李宗祐／攝影
林書韋是台大畢業生，卻踏入行動餐車行列，車隊全台走透透。記者李宗祐／攝影
林書韋是台大畢業生，卻踏入行動餐車行列，車隊全台走透透。記者李宗祐／攝影
「巧克熊」行動餐車的主食招牌是巧克堡、巧克力冰沙、炸物。圖／黃書韋提供
「巧克熊」行動餐車的主食招牌是巧克堡、巧克力冰沙、炸物。圖／黃書韋提供

可可 漢堡

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