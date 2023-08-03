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北市公有5萬汽車格 電動車僅550格

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導

北市力推綠色運具，近年電動機車免費停車次數及優惠金額，均呈逐年增加趨勢，不過市有停車場5萬格汽車格，電動車格僅占550格，比例懸殊，議員也建議持續增加電動車位。北市停管處說，未來電動車格一定會增加，且現在公布的550格是北市公有停車場，未來私人停車場也會納入，像是台北101、南港車站就有自己設置，統計下來也會更多。

市府統計，1月至6月電動機車免費停車205.7萬次，較上年同期增加35.8萬次，優惠金額達4114.5萬元，顯示電動車逐漸成趨勢。

北市停管處表示，交通部正在訂定「充電車充電專用格位管理辦法」，草案內有規定，公有和民營停車場，除格位數在25以下外，其餘都得設置至少2%電動車專用停車格，目前交通局也會依照草安規格去設置，草案公布後會有2年緩衝期，讓所有停車場都有時間可以設置，與身障車格一樣，納入法規管理。

至於2%數量是否太低？停管處強調，電動車主通常是在家中就要把電池充飽，電動車專用停車格是提供「臨時充電」，而非鼓勵民眾長時間占用，電動車也能停放於一般格位，若有臨時充電需求就可以去停放使用充電樁。

停管處指出，草案已有罰則、要求格位牌面標示等，市府會依照草案準備電動車格及充電樁，目前仍是「優先性質」，一般車輛也能停放，等到交通部確定草案內容並實施後，就會正式公告電動車格為「專用車位」。

北市議員何孟樺認為，時至今日依然有許多「平面停車場」充電車位掛零，中央準備修法，預計2025年公、民營停車場都要設置2%電動車充電車位，北市若要符合法規，就要在2年內增加至少500個停車位，就目前的時程根本來不及，市府應確保公有停車場達標，後續也應設置5%至10%的電動車位願景目標。

停車場 北市 電動機車

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