颱風假不同步 蔣萬安、張善政臉書一樣被灌爆卻兩樣情

颱風卡努襲台，台北市尚未宣布是否停班停課前，台北市蔣萬安的臉書已經被洗版，網友哀求「萬安，您是我看過最帥的男人了」，北市宣布明停班停課後，蔣萬安臉書再被洗版，一片歌功頌德，蔣萬安還說「放心，我已經宣布停止上班上課了。」反觀同屬基北北桃的桃園市照常上班上課，網民灌爆市長張善政臉書，頻問「說好同步呢？」

台北市尚未宣布是否停班停課，但台北市蔣萬安的臉書已經被洗版，網友哀求「萬安，您是我看過最帥的男人了」希望聽到「我已經宣布停止上班上課了」，還有網友說，「有放假有我一票」。

北市府晚間8時宣布停班停課後，蔣萬安在臉書說，這幾天大家在社群平台的留言我都有看到，台北市明（3）日停班停課，請大家務必小心自身安全。與張善政相比，一樣臉書被灌爆，卻是兩樣情。

北市網友說，謝謝市長關心大家的安全，市長颱風天也要小心、「市長永遠都是最帥的」，也有網友說，「帥又會放假，太優秀了」、「帥到不行，感謝」、「圈粉了啦！好帥」、「苦民所苦的大家長，是所有市民需要的」、「地表上最帥的市長」。還有網友去酸張善政，「可以跟善變哥通個電話嗎」。