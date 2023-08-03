邁入高齡社會 新北長照職訓課搶破頭

台灣進入高齡社會，長照人才需求激增，新入行照顧服務員月薪4、5萬元起跳，新北市職訓中心今年至今開設24班照服員課程，名額732人，湧入1979人報名，需通過面試才能參訓，錄取率不到4成。有人是中年二度就業，也有不少年輕人加入，照服員目前女性居多，也有愈來愈多年輕男性投入，產業欣欣向榮。

新北市約有68萬老年人口，占比約17%，也帶動相關產業熱度，新北市勞工局職業訓練中心每年開設數百門職業訓練課程，照服員培訓尤其熱門。

新北職訓中心訓練課長蔡智松表示，會根據面試評估適合者加入課程，接受103小時照服員專業訓練，經考核後可獲衛生局核發證書投入長照產業；今年預計再開12班，滿足更多需求。

52歲男子陳勝朋曾在科技業服務，科技廠縮編轉入餐飲業，但工時長身體無法負荷萌生轉業念頭，有次母親跌倒受傷，胞妹陳宜雀投身照顧，兄妹倆帶著同理心投身長照產業。陳氏兄妹說，照服員薪資穩定、工時彈性，也有助人成就感，陸續介紹不少親友投入長照領域。

職訓中心統計，新北照服員報名人數逐年攀升，2021年有2068人，2022年上升到2435人，今年才過一半，已近2000人報名；男性參訓人數從前年248人、去年252人，今年已有195人。

中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，男性照服員增加和需求有關，有些案家會指定男性，男性照服員有體力優勢。張也說，長照產業除照顧失能者，失智專責照顧領域也非常缺人，另有預防失能、高齡設計領域等，都是未來產業趨勢。

台灣居護董事長汪秋蓉在新北市14個行政區設有服務據點，機構有300多名居服員，平均年齡47歲，有年輕化趨勢，愈來愈多20、30歲新生代加入。