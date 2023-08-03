深坑深美變電所室內化 明年發包

新北深坑市區有座占地約10公頃的深美變電所，全區多達98座高壓電塔，有「電塔之鄉」之稱，長期影響地方發展也憂危害健康，居民抗爭快20年沒結果。行政院今年核定改建經費，深美變電所明年設計發包，朝室內化發展，未來外觀如同民房，拚2037年完工。民代緊盯此事，要求變電廠回饋金如何使用要說清楚，才能增加理解創造多贏。

緊鄰深坑市區的深美變電所，居民覺得「很刺眼」，也阻礙地方發展，過去曾發生變電箱爆炸意外；有居民憂心變電所電磁波會傷害健康，遷移聲音存在已久。

新北市經發局說明，深美超高壓變電所從2006年就有民代提出遷移構想，經會勘，2008年確定無法遷移，研擬改建為室內化。行政院今年5月26日核定改建經費，正辦理先期作業，預計執行期程約15年。

深美變電所證實，明年就會設計、發包，變電所朝室內化發展，未來外觀如同民房，不會再礙眼、殺風景。

市議員陳永福表示，隨深坑輕軌通過可行性研究、深坑都市計畫變更等計畫，變電所議題成為焦點，台電開會曾允諾要處理，無法遷移，會朝室內化發展，並釋出一部分土地做公共設施。

市議員陳儀君說，此事在地反映已久，對變電所改造案樂見其成，深坑輕軌目前規畫中，未來會有更多遊客湧入，電塔林立不美觀。另，地方關心深美變電所回饋金如何使用，應與地方相互包容、理解，創造雙贏。

當地昇高里長李傳震說，希望變電所工程盡快完工，改造後釋出公共設施用地，地方很期待，盼能規畫為運動中心等，造福地方。

深美變電所周邊居民抗爭十多年，盼政府能協助遷移或地下化，台電評估後朝電所室內化設計，就像板橋市中心的台電新民大樓，地下有「新北電力心臟」之稱的大型變電所。

至於深坑未來發展，城鄉局計畫審議科長許仁成說，深坑都計配合輕軌可行性研究通過，正在做第3次通盤檢討，預計明年辦公展。