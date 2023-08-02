人口老化加劇 新北長照職訓課程搶破頭...錄取率不到4成

台灣進入高齡社會，長照人才需求激增，照顧服務員新手月薪4-5萬元起跳，新北市職訓中心今年至今已開設24班照服員課程，名額732人，卻湧入1979人報名，需通過面試才能參訓，錄取率不到4成。有人是中年二度就業，也有不少年輕人加入，照服員目前多是女性，也有愈來愈多年輕男性投入，產業欣欣向榮。

新北市約有68萬老年人口，占比約17%，也帶動相關產業興盛，新北市勞工局職業訓練中心每年開設數百門職業訓練課程，照服員培訓課程堪稱是搶破頭。

新北職訓中心訓練課長蔡智松表示，職訓中心會根據面試評估適合者加入課程，只要接受103小時的照服員專業訓練，經考核後可獲衛生局核發證書投入長照產業；今年預計還要再開12班，滿足更多需求。

曾在科技業待過陳勝朋，因科技廠縮編後轉行餐飲業，但工時長，身體無法負荷萌生轉業念頭，有次母親跌倒受傷，妹妹陳宜雀投身照顧，兩兄妹一起投身長照產業，去年接受103小時的照服員專業訓練，順利轉職。陳氏兄妹說，照服員不僅薪資穩定、工作時間彈性，更能幫助有需要的人，兩人也陸續介紹不少親友投入長照，希望更多人加入。

職訓中心統計，新北照服員報名人數逐年攀升，2021年有2068人，2022年來到2435人，今年才過一半，已近2000人報名；男性參訓人數也從前年248人、去年252，今年過了一半已有195人。

中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，男性照服員增加，除了有些案例會指定男性，還有重度失能案例，男性有部分體力上優勢。

張淑卿也說，長照產業除照顧失能者，失智專責照顧領域也非常缺人，另有預防失能、高齡設計領域等，都是未來產業趨勢。

在新北14個行政區都有服務據點的台灣居護董事長汪秋蓉指出，機構有近300多位居服員，平均年齡47餘歲，有逐年下降趨勢，也有愈來愈多20、30歲年輕人加入。

汪秋蓉分析，長照產業已逐漸轉型，照服員不再只做居服工作，未來可朝督導、個案管理師方向邁進，也有青年希望習得技能後，回到故鄉創業。