平溪回收天燈紙成環保手抄紙 社區學校共推環境永續

一盞盞施放上天空的天燈，上面寫滿的心願，但燃燒不完整墜落後，還能剩下什麼?平溪地區因天燈發跡，但近幾年因為環保問題也讓人議論，十分國小為環境永續，發展用回收天燈紙手做手抄紙課程，讓社區大感驚奇，因此社區也開始推廣環保手抄紙，除了將天燈紙再利用，也可將心願永續留在環保手抄紙上。

十分國小校長利一奇表示，手抄紙的想法源自於十分國小師生對於平溪地區環境的省思跟環境保護，常常看到施放天燈後散落在各處的天燈紙，對於環境造成破壞，因此思考如何將這個破壞環境的天燈紙，轉化為對於地方各有意義及價值的元素，於是手抄紙的概念應運而生，學生從撿拾天燈，回收天燈紙打漿等步驟，在成為一張再生紙，經過兩三年的摸索與研究，師生們對於手抄紙的製作可說是得心應手。這次也透過學生來推廣至社區，讓手抄紙在平溪地區越來越盛行，也翻轉了天燈紙的負面印象。

平溪鄉魅力商圈理事長王聖凱說，天燈手抄紙體驗活動，今年商圈導入體驗遊程之一，獲得參加民眾很大的迴響，使用回收天燈紙製作手抄紙，讓遊客了解天燈不只是可以祈福，更可以透過再生紙漿祈福的元素保留其中，也增加整個遊程的可看性。

有限責任新北市地方創生互助勞動合作社經理郭聰能說，看到十分國小為了環境永續而推出回收天燈紙成手抄紙課程，覺得很具教育意義，因此也希望能將天燈紙環保手抄紙，推廣到社區，讓社區阿公阿嬤也可以參與其中；未來也希望能成為在地特色的產品，讓大家了解平溪人關心在地的用心。