人、車爭道太危險 汐止新興路增畫標線型人行道

汐止區新興路靠近新台五路口，進出的人車不少，只是路口很大又是一個多岔路口，民眾經與車爭道相當危險，所以，昨(1)日新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，要求畫設標線型人行道與路口的斑馬線串聯，保障人車通行安全。

汐止區新興路靠近新台五路，中間又有忠孝東路，是一個多岔路口，因為，鄰近運動場與智興停車場，再加上附近社區大樓多，進出的人車不少，只是行人過了斑馬線後走消防隊旁的新興路就必須與汽機車爭道，民眾說走路經過不安全，經常險象環生。

新北市議員廖先翔表示，在汐止新興路智興停車場旁邊，平常行走的行人非常多，但是行人並沒有專屬的行走空間，雖然一旁有類似騎樓的空間，但是實際上有車道出入口等障礙是沒有辦法走的，所以，行人只能走在道路側，所以，今天會勘就討論是不是能用既有的空間調整車道，讓行人有標示明確的獨立的行走空間。

廖先翔指出，今天跟交通局還有消防局會勘，因為路側目前有消防車停放，後續跟消防隊討論是不是停放車輛的車格做調整，讓路面也縮減一些車道，讓靠近忠孝東路口的斑馬線可以串接，增畫標線型人行道延伸到下一條斑馬線，讓行人行走更加安全。