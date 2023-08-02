淡水公司田溪用太空包防沖刷 如廢棄物被批破壞景觀

新北市水利局今年在淡水公司田溪施作國內首次使用預鑄系統的組合式全斷面魚梯道，而在一旁連綿近一公里的大型太空包固定邊坡避免大水沖刷流失，但如同被丟棄大型廢棄物相當顯眼，市議員鄭宇恩及崁頂里長吳庭岳等人就要求不能任由這樣非自然突兀的工程設施擺在河川當中破壞景觀。

在地崁頂里長吳庭岳表示，就有不少民眾問說，是不是工程還沒完工，還是被丟棄大型廢棄物，久久都沒有移走，對此新北市議員鄭宇恩也到現場會勘了解，希望新北市水利局可以向大家來說明。

新北市議員鄭宇恩表示，經過會勘後水利局解釋說，這太空包是為了保護河岸邊坡不被溪流沖刷，但這樣的塑膠材質畢竟它不是大自然的石堆或地形，不僅是觀感上的視覺衝擊，萬一它破損這些素材順著溪流進到大海更是對環境造成影響。

對此新北市水利局科長黃茂松也回應，這雖然是做為固定邊坡避免大水沖刷流失，但未來會有自然植被覆蓋穩固外層。

崁頂里長吳庭岳說，這工法是20年前的工程，為何到現在都沒有進步，而且對於視覺外觀上更是不符河川美學，也希望市府在工程上也能夠考慮周全。對此議員也希望在防汛期過後，水利局應該要來觀查太空包的狀況，若一樣裸露在外，應該要有所換置做為而不是任由這樣非自然突兀的工程設施擺在河川當中破壞景觀。