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為偏鄉長輩祈福 石門金剛宮捐贈華山600盞天官燈

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門區金剛宮捐贈了600盞的天官燈給華山基金會，要為長輩祈福。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區金剛宮捐贈了600盞的天官燈給華山基金會，要為長輩祈福。 圖／紅樹林有線電視提供

石門區金剛宮看見偏鄉長輩的需求，特別捐贈了600盞的天官燈給華山基金會，要為長輩祈福，並且也在捐贈儀式上邀請長輩來到金剛宮寫下祈福卡，讓長輩們能夠外出走走，並且也為許下心願自己祈福。

金剛宮董事長許裕仁說，華山基金會一直照顧偏鄉長輩，金剛宮也希望能夠盡一份心力，因此特別捐贈天官燈也就點亮長輩健康、財富與平安等等的光明燈，此外還邀請長輩來到金剛宮走走，為自己祈福寫下心願後，再一起向金剛宮的主神四面佛參拜，最後為長輩一人準備一個平安符，給長輩祝福後親手戴上，就是希望長輩們在金剛宮眾神明與天官燈的加持庇佑下，能共平安、健康又長壽。

財團法人華山社會福利慈善事業基金會基隆新北區市站長顏緹武指出，華山基金會於全台灣設立近400個愛心天使站，服務約3萬名三失長輩，而在基隆新北地區服務長輩近800人，為了在疫情後照顧長輩的身體健康兼顧心靈支持更是不能免，特別辦理『2023常年服務既愛老人 中秋亮起來』公益活動，廣邀各界善心點亮愛祝福每盞600元，為孤老點燈祈福，用愛心守護孤老的身心靈都得到最好的照顧。

華山基金會

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