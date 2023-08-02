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台灣艾司摩爾進駐林口 全台首座大型零碳智慧園區都審通過

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
艾司摩爾科技廠房透視圖。圖／新北市城鄉局提供
艾司摩爾科技廠房透視圖。圖／新北市城鄉局提供

全球半導體設計大廠艾司摩爾（ASML）去年宣布挹注300億元，於林口工一設廠，並以2050淨零排放為目標領頭示範產業專用區躍進升級，首座廠房融入零碳設計思維，於7月31日經新北市都市設計審議核備通過，預估未來將有2千名員工進駐，最快於2026年啟用營運。

林口工一作為未來科技、文創及醫療等產業的重點發展區域，也是艾司摩爾迄今在台最大的投資標的，除了為新北AI高科技發展重要的國際指標，也是環境永續零碳產業示範區。

新北市城鄉局長黃國峰表示，因應AI科技時代發展，艾司摩爾進駐林口，將創造2千個就業機會，未來全區將結合科技、文創、醫療、綠能等產業，持續吸引各個領域的優質企業進駐，並整合AI、5G、大數據等技術發展，將林口工一打造成高科技智慧園區的示範場域，並正式命名為「新北國際AI+智慧園區」。

黃國峰表示，此處也是全台首座大型智慧廠房，也結合零碳永續設計，基地面積達3.3公頃，經都市設計審議後，將提供地面綠化7千平方公尺，露台、屋頂綠化9千平方公尺，建築立面垂直綠化1500平方公尺，並於周邊種植喬木260棵。

另外，主幹道依法定退縮15公尺更打造中央公園，宛如一座與自然共居的產業生態城，第一期廠房預計115年完工啟用，預計年固碳量可達12噸，除豐富城市建築景觀綠美學，更降低溫室氣體排放，舒緩城市熱島效應，實現永續發展目標。

林口

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