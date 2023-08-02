快訊

車主注意！ 新北市今17點開放水門 這些路段紅黃線停車

NONO訊畢50萬交保 白衣女子帶錢辦保…他快步離開不發一語

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市公有停車場5萬車格 僅550格電動車位

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
交通部正在擬「充電車充電專用格位管理辦法」，屆時全國公有及民營停車場都必須設置至少2%的電動車格。圖／聯合報系資料照
交通部正在擬「充電車充電專用格位管理辦法」，屆時全國公有及民營停車場都必須設置至少2%的電動車格。圖／聯合報系資料照

市府力推綠色運具，近年電動機車免費停車次數及優惠金額，均呈逐年增加趨勢，1月至6月電動機車免費停車205.7萬次，較上年同期增加35.8萬次，優惠金額達4114.5萬元。不過市有79.5萬格汽車格，含公民營、路外停車場，公有停車場占5萬格，但電動車格只有550格，比例懸殊。

北市停管處表示，交通部正在訂定「充電車充電專用格位管理辦法」，草案內有規定，公有和民營停車場，除格位數在25以下外，其餘都得設置至少2%電動車專用停車格，目前交通局也會依照草安規格去設置，草案公布後會有2年緩衝期，讓所有停車場都有時間可以設置，與身障車格一樣，納入法規管理。

至於2%數量是否太低？停管處強調，電動車主通常是在家中就要把電池充飽，電動車專用停車格是提供「臨時充電」，而非鼓勵民眾長時間占用，電動車也能停放於一般格位，若有臨時充電需求就可以去停放使用充電樁。

停管處說，未來電動車格一定會增加，因為現在公布的550格是北市公有停車場，未來私人停車場也會納入，像是台北101、南港車站就有自己設置，全市統計下來也會更多。

停管處指出，草案中已經有罰則、要求格位牌面標示等，市府會依照草案準備電動車格及充電樁，目前仍是「優先性質」，一般車輛也能停放，等到交通部確定草案內容並實施後，就會正式公告電動車格為「專用車位」。

北市議員何孟樺認為，時至今日依然有許多「平面停車場」充電車位掛0，中央準備修法，預計2025年公、民營停車場都要設置2%電動車充電車位，而北市若要符合法規，就要在2年內增加至少500個停車位，就目前的時程根本來不及。市府應確保公有停車場達標，後續也應設置5%至10%的電動車位願景目標，逐步滿足持續增加的電動車數量。

停車場 北市 電動機車

延伸閱讀

北市水門下午4時起「只出不進」 晚上8點開始拖吊

全國首創！太陽能發電查烏賊車 北市估年少690公斤二氧化碳

摔車脫臼要國賠逆轉一毛都沒有 原因是他拿「網路照片」當證據

鴻海MIH聯盟攜手BlackBerry 推進下世代電動車開發

相關新聞

北市公有停車場5萬車格 僅550格電動車位

市府力推綠色運具，近年電動機車免費停車次數及優惠金額，均呈逐年增加趨勢，1月至6月電動機車免費停車205.7萬次，較上年...

台灣艾司摩爾進駐林口 全台首座大型零碳智慧園區都審通過

全球半導體設計大廠艾司摩爾（ASML）去年宣布挹注300億元，於林口工一設廠，並以2050淨零排放為目標領頭示範產業專用...

板橋也有室內兒童樂園了 小遠百捐弱勢童100張免費門票

新北市遠百板橋中山店響應好日子愛心大平台捐贈100張市內兒童樂園門票，贊助寄養家庭與小衛星單位，總金額近6萬元。寄養媽媽...

全國首創！太陽能發電查烏賊車 北市估年少690公斤二氧化碳

為配合2050淨零排碳全球趨勢，北市近年加強路邊攔查烏賊車，由於過去檢測儀器所需電力是由汽油發電機供應，遭外界質疑不夠環...

禁用PLA免洗餐具上路 新北抽查324家業者均符合規定

中央推行限塑政策，8月1日起包括公部門、公私立學校、百貨公司和購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店...

基北北桃1200都會通 蔣萬安、張善政、謝國樑同台宣傳

都會通上線後截至7月底基北北桃地區公共運輸搭乘人次已突破3,000萬人次，除可整合北部生活圈交通運具，大幅降低民眾交通負...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦