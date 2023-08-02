板橋也有室內兒童樂園了 小遠百捐弱勢童100張免費門票

新北市遠百板橋中山店響應好日子愛心大平台捐贈100張市內兒童樂園門票，贊助寄養家庭與小衛星單位，總金額近6萬元。寄養媽媽坦言，受到疫情影響，都沒有辦法讓孩子有安心玩樂的場所，且業者無償贊助，對寄養家庭是很好的支持跟鼓勵。愛心大平台截至6月30日止，獲各方捐贈物資市值約29億8756萬多元、捐款13億2927萬3601元，合計43億1683萬多元。

贈票儀式今由新北市社會局副局長吳淑芳代表受贈，並頒發感謝狀。遠百板橋中山店長許俊明表示，今年新引進室內樂園，秉持著企業社會責任與社會局合作，希望讓孩子與家長在暑假期間，有個好的新體驗，並且能安心玩耍。

社會局兒童少年福利科長劉倩如表示，今主要是幼兒園到國小三年級年齡層的幼童到場玩耍，據統計新北市寄養童約230多名、小衛星孩子5、6千人，孩子大多是弱勢家庭，且疫情期間沒有個安心玩樂的場所，透過這次兒童樂園新開幕免費讓孩子體驗，也讓家長們可以放心且沒有經濟壓力地讓孩子玩耍。

有寄養媽媽分享，因為經過三年疫情，帶的孩子很久沒有好好出來玩耍，這裡又安全，且業者無償贊助，對寄養家庭來說是很好的支持跟鼓勵。

據統計，好日子愛心大平台截至今年6月30日止，獲捐贈物資市值約29億8756萬多元、捐款13億2927萬3601元，合計43億1683萬多元，受益高達3934萬多人次，讓弱勢民眾也能安居樂業。