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基北北桃1200都會通 蔣萬安、張善政、謝國樑同台宣傳

攝影中心／ 記者曾學仁/即時報導
基北北桃1200都會通記者會，上午在台北市政府東門廣場舉行，基隆市長謝國樑（左起）、新北市副市長陳純敬、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政同台宣傳，加入公共運輸使用族群，不論平日上班通勤或是假日出遊，一卡在手，暢行無阻，搭越多省越多。記者曾學仁／攝影
基北北桃1200都會通記者會，上午在台北市政府東門廣場舉行，基隆市長謝國樑（左起）、新北市副市長陳純敬、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政同台宣傳，加入公共運輸使用族群，不論平日上班通勤或是假日出遊，一卡在手，暢行無阻，搭越多省越多。記者曾學仁／攝影

都會通上線後截至7月底基北北桃地區公共運輸搭乘人次已突破3,000萬人次，除可整合北部生活圈交通運具，大幅降低民眾交通負擔，搭乘公共運輸就學、就業及假日出遊無須額外再付費，而新北市及台北市更特別推出加碼抽都會通紀念悠遊卡的活動，邀請民眾踴躍參與，另基隆市民眾使用都會通搭乘情形亦已突破3萬人次，桃園市則表示未來桃園捷運將持續增班，以滿足通勤需求，顯示跨市通勤民眾購買都會通，加入公共運輸使用族群，不論平日上班通勤或是假日出遊，一卡在手，暢行無阻，搭越多省越多。

基北北桃1200都會通記者會，上午在台北市政府東門廣場舉行，基隆市長謝國樑、新北市副市長陳純敬、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政同台宣傳，蔣萬安表示，自行開車通勤之民眾每月平均用於加油、停車及車輛保養等開銷龐大，如果改用1200都會通搭乘公共運輸通勤，則平均每月約可省下4, 800元，真的很划算。

基北北桃1200都會通記者會，上午在台北市政府東門廣場舉行，基隆市長謝國樑（前排左三起）、新北市副市長陳純敬、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等同台宣傳。記者曾學仁／攝影
基北北桃1200都會通記者會，上午在台北市政府東門廣場舉行，基隆市長謝國樑（前排左三起）、新北市副市長陳純敬、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等同台宣傳。記者曾學仁／攝影
基北北桃1200都會通記者會，上午在台北市政府東門廣場舉行，基隆市長謝國樑（左起）、新北市副市長陳純敬、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政同台宣傳，加入公共運輸使用族群，不論平日上班通勤或是假日出遊，一卡在手，暢行無阻，搭越多省越多。記者曾學仁／攝影
基北北桃1200都會通記者會，上午在台北市政府東門廣場舉行，基隆市長謝國樑（左起）、新北市副市長陳純敬、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政同台宣傳，加入公共運輸使用族群，不論平日上班通勤或是假日出遊，一卡在手，暢行無阻，搭越多省越多。記者曾學仁／攝影
基北北桃1200都會通記者會，上午在台北市政府東門廣場舉行，基隆市長謝國樑（左起）、新北市副市長陳純敬、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政同台宣傳。記者曾學仁／攝影
基北北桃1200都會通記者會，上午在台北市政府東門廣場舉行，基隆市長謝國樑（左起）、新北市副市長陳純敬、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政同台宣傳。記者曾學仁／攝影

公共運輸 蔣萬安 謝國樑 張善政

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