快訊

成都世大運／中華羽將精銳盡出 直落3退大馬闖進金牌戰

台東傳警員酒後毆打值班台同事 長官下封口令、被害人遭調職

MLB／瓦德茲無安打比賽致敬韋蘭德 只用93球24年來最少

回報颱風災情資訊能賺「新北幣」 藍綠議員看法大不同

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
卡努颱風暴風圈來勢洶洶，新北幣昨天則開始在「新北災情E點通」宣傳民眾只要點擊、分享或回報災情資訊，都可賺取E點換取心北幣。圖／新北災訊E點通網頁翻攝
卡努颱風暴風圈來勢洶洶，新北幣昨天則開始在「新北災情E點通」宣傳民眾只要點擊、分享或回報災情資訊，都可賺取E點換取心北幣。圖／新北災訊E點通網頁翻攝

卡努颱風暴風圈來勢洶洶，新北市府推動的「新北災情E點通」APP宣傳民眾只要點擊、分享或回報災情資訊，都可賺取E點換取「新北幣」，綠議員李宇翔批，看災情賺回饋荒腔走板、藍議員黃心華則認為，颱風來臨之際現階段有其意義。

研考會資訊中心則表示，新北幣APP推廣與許多局處共同合作宣傳新北市政，災情資訊只是其中之一，希望外界不要刻意作政治聯想。

李宇翔表示，新北研考會花費1600萬元推「新北行動支付」APP，來推廣多元支付，但該APP自去年推出至今，僅8萬多人下載卻要花費高達6000多萬來維護，所謂的新北幣如何流通？能不能儲值？商家與市府之間的兌換機制是如何？開發單位應該說明清楚。

李宇翔提到，新北市府應以「新北動建康」或其它成功APP的案例來做為借鏡，東西好用自然有口皆碑，無須利用災情及公帑來挽救可悲的APP下載流量，呼籲市府應將公帑花在刀口上，別再濫用預算作對市民沒幫助的APP。

藍議員黃心華則說，目前正處於颱洪季節，市府透過鼓勵民眾讀取災害資訊的方式來獲取新北幣，在現階段有其意義。然而在數位整合時代，應該將分散在各單位的app加以整合，才能有效衝高下載次數及擴展運用層面，並應該讓民眾點擊各類市政資訊都能獲得新北幣，才是比較均衡且有利市政發展的作法。

李宇翔 卡努颱風 新北

延伸閱讀

颱風卡努預計傍晚陸警！新北有兩起路樹傾倒災情

新北預估周四風雨最強「拐彎後東北角打轉」 侯友宜跨海盯防颱

獨／新北15個App被下架、公帑燒672萬元！民代促整合 市府將加強管考

師大林口泳池剛開放突關閉民眾跳腳 校方：救生員不足

相關新聞

卡努威脅基隆 朱銘11「紳士」防颱包緊緊如被「圈禁」

卡努颱風偏西走的幅度增加，預測暴風圈有機會在周四稍微掠過大台北一帶的陸地，氣象局有可能在今天下半天針對大台北、基隆地區發...

回報颱風災情資訊能賺「新北幣」 藍綠議員看法大不同

卡努颱風暴風圈來勢洶洶，新北市府推動的「新北災情E點通」APP宣傳民眾只要點擊、分享或回報災情資訊，都可賺取E點換取「新...

賞蝶就是現在！文山農場紫斑蝶翩翩飛舞 讓你年初玩到歲末

由新北市農會經營、位在新店區的文山農場，在台北市南郊占地達13公頃，新店溪就從農場北側的屈尺山旁蜿蜒而過，自然資源相當豐...

新北建議款大小眼？ 綠營議員批市府

新北市議員每年有1200萬元地方建設建議款額度，新北市主計處統計，今年上半年由國民黨議員白珮茹以核准855萬餘元奪冠，被...

北大特區海洋公園1600萬改造 挨批設施少

新北市北大特區內海洋公園，年久失修出現積水、破損等問題，封閉1年多修繕，7月初完工啟用，家長卻批設施寥寥無幾，讓人失望。...

板橋黃石市場BOT改建 明年底營運

新北市板橋黃石市場改建工程昨舉辦上梁祈福典禮，規畫為地下3層、地上9層的多目標複合大樓，新市場預計明年底營運。新北市市場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦