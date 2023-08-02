回報颱風災情資訊能賺「新北幣」 藍綠議員看法大不同

卡努颱風暴風圈來勢洶洶，新北市府推動的「新北災情E點通」APP宣傳民眾只要點擊、分享或回報災情資訊，都可賺取E點換取「新北幣」，綠議員李宇翔批，看災情賺回饋荒腔走板、藍議員黃心華則認為，颱風來臨之際現階段有其意義。

研考會資訊中心則表示，新北幣APP推廣與許多局處共同合作宣傳新北市政，災情資訊只是其中之一，希望外界不要刻意作政治聯想。

李宇翔表示，新北研考會花費1600萬元推「新北行動支付」APP，來推廣多元支付，但該APP自去年推出至今，僅8萬多人下載卻要花費高達6000多萬來維護，所謂的新北幣如何流通？能不能儲值？商家與市府之間的兌換機制是如何？開發單位應該說明清楚。

李宇翔提到，新北市府應以「新北動建康」或其它成功APP的案例來做為借鏡，東西好用自然有口皆碑，無須利用災情及公帑來挽救可悲的APP下載流量，呼籲市府應將公帑花在刀口上，別再濫用預算作對市民沒幫助的APP。

藍議員黃心華則說，目前正處於颱洪季節，市府透過鼓勵民眾讀取災害資訊的方式來獲取新北幣，在現階段有其意義。然而在數位整合時代，應該將分散在各單位的app加以整合，才能有效衝高下載次數及擴展運用層面，並應該讓民眾點擊各類市政資訊都能獲得新北幣，才是比較均衡且有利市政發展的作法。