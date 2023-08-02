快訊

他目睹店員回收剩飯「倒回飯鍋」！網驚：也太明目張膽

成都世大運／中華羽將精銳盡出 直落3退大馬闖進金牌戰

台東傳警員酒後毆打值班台同事 長官下封口令、被害人遭調職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

卡努威脅基隆 朱銘11「紳士」防颱包緊緊如被「圈禁」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆國門廣場朱銘11「紳士」防颱，包緊緊如被「圈禁」。記者游明煌／攝影
基隆國門廣場朱銘11「紳士」防颱，包緊緊如被「圈禁」。記者游明煌／攝影

卡努颱風偏西走的幅度增加，預測暴風圈有機會在周四稍微掠過大台北一帶的陸地，氣象局有可能在今天下半天針對大台北、基隆地區發布陸上颱風警報。基隆今天上午風大無雨，海洋廣場的朱銘作品人間系列「紳士」，全被用繩索加固，避免雨傘被強風吹走，如被「圈禁」。

去年6月基隆城市博覽會期間，朱銘「紳士」作品在國門廣場展出受到好評，經市府努力爭取10月重回國門廣展出1年。11個「紳士」帶著行李，撐傘及圍圍巾的紳士造型雕塑，融入「雨都」情境，每天吸引很多民眾拍照。

不過，今天一早民眾發現「紳士」全部都被綁得緊緊的，用帆布繩索以勾子固定在地面，把上方雨傘綁好，做好防颱措施，避免被強風吹走藝術大師的珍貴作品，還標示「作品防颱中」。

民眾說，看起來綁得很結實，有如一個個都被「圈禁」起來一般，一早反而吸引不少民眾來拍照。

基隆國門廣場朱銘11「紳士」防颱，包緊緊如被「圈禁」。記者游明煌／攝影
基隆國門廣場朱銘11「紳士」防颱，包緊緊如被「圈禁」。記者游明煌／攝影
基隆國門廣場朱銘11「紳士」防颱，包緊緊如被「圈禁」。記者游明煌／攝影
基隆國門廣場朱銘11「紳士」防颱，包緊緊如被「圈禁」。記者游明煌／攝影

基隆 卡努颱風 朱銘

延伸閱讀

卡努偏西走「明暴風圈有機會掠過大台北」天氣風險：周四風力恐達停班課標準

彭啟明：中颱卡努向西北西前進速度放慢 北北基可能納陸警

卡努今通過琉球海面4日北轉季風相隨 吳德榮：今起一周多雨

卡努深夜影響往南擴散 周三西半部、中南部迎雨勢

相關新聞

卡努威脅基隆 朱銘11「紳士」防颱包緊緊如被「圈禁」

卡努颱風偏西走的幅度增加，預測暴風圈有機會在周四稍微掠過大台北一帶的陸地，氣象局有可能在今天下半天針對大台北、基隆地區發...

回報颱風災情資訊能賺「新北幣」 藍綠議員看法大不同

卡努颱風暴風圈來勢洶洶，新北市府推動的「新北災情E點通」APP宣傳民眾只要點擊、分享或回報災情資訊，都可賺取E點換取「新...

賞蝶就是現在！文山農場紫斑蝶翩翩飛舞 讓你年初玩到歲末

由新北市農會經營、位在新店區的文山農場，在台北市南郊占地達13公頃，新店溪就從農場北側的屈尺山旁蜿蜒而過，自然資源相當豐...

新北建議款大小眼？ 綠營議員批市府

新北市議員每年有1200萬元地方建設建議款額度，新北市主計處統計，今年上半年由國民黨議員白珮茹以核准855萬餘元奪冠，被...

北大特區海洋公園1600萬改造 挨批設施少

新北市北大特區內海洋公園，年久失修出現積水、破損等問題，封閉1年多修繕，7月初完工啟用，家長卻批設施寥寥無幾，讓人失望。...

板橋黃石市場BOT改建 明年底營運

新北市板橋黃石市場改建工程昨舉辦上梁祈福典禮，規畫為地下3層、地上9層的多目標複合大樓，新市場預計明年底營運。新北市市場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦