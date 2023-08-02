卡努威脅基隆 朱銘11「紳士」防颱包緊緊如被「圈禁」

卡努颱風偏西走的幅度增加，預測暴風圈有機會在周四稍微掠過大台北一帶的陸地，氣象局有可能在今天下半天針對大台北、基隆地區發布陸上颱風警報。基隆今天上午風大無雨，海洋廣場的朱銘作品人間系列「紳士」，全被用繩索加固，避免雨傘被強風吹走，如被「圈禁」。

去年6月基隆城市博覽會期間，朱銘「紳士」作品在國門廣場展出受到好評，經市府努力爭取10月重回國門廣展出1年。11個「紳士」帶著行李，撐傘及圍圍巾的紳士造型雕塑，融入「雨都」情境，每天吸引很多民眾拍照。

不過，今天一早民眾發現「紳士」全部都被綁得緊緊的，用帆布繩索以勾子固定在地面，把上方雨傘綁好，做好防颱措施，避免被強風吹走藝術大師的珍貴作品，還標示「作品防颱中」。