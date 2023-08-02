文湖線墩柱廣告 爆交安、光害疑慮

北捷文湖線去年虧損12億多元，成為虧損最多捷運路線，為提高副業收入，首度在忠孝復興站四根墩柱設巨幅商業廣告，試辦一年評估成效，不排除擴大辦理，引發交通安全，光害、違反廣告物設置質疑，北捷回應，墩柱燈箱廣告試辦案，是經都發局同意，符合設置原則，期間定期量測及記錄燈箱亮度，並蒐集民眾意見。

北捷今年6月起試辦墩柱放巨幅廣告，1根墩柱廣告每月收費10萬元，因太亮出現疑慮，也會影響駕駛人視野，引發網友熱議，有網友憂心「駕駛會不會分心？」「這種亮度沒有交通安全問題嗎？」不過也有網友說「其實不要閃爍應該還好」。

根據「北市公共設施用地廣告物設置原則」，仍規定捷運梁柱不得設電子展示廣告等光害之廣告設施；同一街廓捷運高架段梁柱，每一柱面積不得超過50%等。

議員趙怡翔說，北市首次在捷運墩柱懸掛具背光燈的大型廣告，明顯違反公共設施用地廣告物設置原則，部分新增廣告直接面對車輛駕駛，離車道距離大約1公尺，不但分散駕駛注意，光害問題更可能造成交通意外。

淡江大學運輸管理學系教授羅孝賢認為，高架捷運墩柱其實已會造成行車視覺死角，現又外包這麼大的廣告量體，將增加視覺死角；另，夜間光度也會增加行車干擾，就交通安全看，道安應是要儘量減少民眾行車影響，如同國道公路的T霸，市府應審慎評估。

北捷表示，燈箱廣告亮度是依環保署「光汙染管理指引」規範，目前設定亮度約158燭光平方米，低於路口其他廣告招牌，另燈箱距離忠孝東路交叉路口行人穿越道達19公尺以上。

北市府今年初開始研商北市區高架道路及捷運高架路段墩柱，可否租賃民間業者刊登廣告使用，以增加市庫收入。今年2月會議結論也提到，「北市廣告物管理規則」草案後續法制作業，應與時俱進，將不合時宜之處一併檢討修正。

北捷指出，試辦期間定期量測及記錄燈箱亮度，並蒐集民眾意見，於試辦結束後，提送建管處納入「北市廣告物管理規則」修訂參考。

都發局表示，北捷墩柱廣告，直接簽府同意，如果「北市廣告物管理規則」朝此方向通過修訂，「台北市公共設施用地廣告物設置原則」就會併同廢止。